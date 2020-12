Borussia Dortmund-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Trasferta in terra tedesca per la Lazio. I biancocelesti, nella quinta giornata del gruppo F di Champions League, faranno visita alle 21 di mercoledì 2 dicembre al Borussia Dortmund. Una gara che potrebbe valere il primato nel girone, con la formazione di Simone Inzaghi attualmente seconda a quota 8 punti e a -1 dalla vetta occupata proprio dai gialloneri. Il match di andata, giocatosi lo scorso 20 ottobre allo stadio Olimpico, terminò con il punteggio di 3-1 in favore della Lazio.

Borussia Dortmund-Lazio, le ultime

Simone Inzaghi, per la sfida contro il Borussia Dortmund, si affiderà al consueto 3-5-2, con Correa ad affiancare Immobile nel tandem d'attacco. Sulle corsie esterne di centrocampo ci saranno Marusic e Fares, mentre la difesa sarà guidata da Hoedt. 4-2-3-1 per i tedeschi, che davanti si affideranno ad Haaland supportato da Sancho, Reyna e Thorgan Hazard.

Borussia Dortmund-Lazio in tv e streaming

La partita Borussia Dortmund-Lazio sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Champions League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Borussia Dortmund-Lazio, le probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Passlack, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reyna, T. Hazard; Haaland. All. Favre

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi