Bosnia-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una gara per il primato. L'Italia, nella serata di mercoledì 18 novembre, farà visita alla Bosnia nella sesta e ultima giornata del girone 1 della Lega A di Nations League (fischio d'inizio alle 20.45). In caso di successo (ma anche di parità se l'Olanda non dovesse battere la Polonia o addirittura di sconfitta se il match tra orange e polacchi dovesse finire in pareggio), gli azzurri staccherebbero il pass per le Final Four del torneo, in programma nell'ottobre 2021. Un traguardo che, per quanto fatto vedere dalla formazione di Mancini in questi mesi, sarebbe quanto mai meritato.

Bosnia-Italia, le scelte dei due allenatori

Il ct azzurro Roberto Mancini, ancora out a causa della positività al Covid (al suo posto in panchina ci sarà Alberico Evani), si affiderà al 4-3-3 già sperimentato nelle ultime uscite. Tra i pali Donnarumma, protetto dal pacchetto arretrato composto da Florenzi, Acerbi, Bastoni ed Emerson. In mezzo al campo spazio per Barella, Jorginho e Locatelli, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Insigne, Belotti e Berardi. Stesso modulo per i padroni di casa della Bosnia, che si affideranno là davanti a Visca, Hadzic e Gojak.

Bosnia-Italia in tv e streaming

La gara Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play, accessibile anche attraverso dispositivo mobili quali tablet e smartphone.

Bosnia-Italia, le probabili formazioni

Bosnia (4-3-3): Sehic; Todorovic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hadzic, Gojak.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.