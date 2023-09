Braga-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Scatta la Champions League e il Napoli chiede alla competizione europea la notte della svolta dopo le tante ombre delle ultime due gare di campionato. Garcia è già sulla graticola dopo il ko con la Lazio e il pareggio con il Genoa agguantato nel finale dopo aver rischiato seriamente di perdere. Il gioco bello e spumeggiante di Spalletti non c'è più, i big faticano e le vittorie non arrivano, l'Europa deve risvegliare gli azzurri che partono per Braga con la necessità dei tre punti perché le altre due formazioni del girone sono Union Berlino e Real Madrid che sulla carta sono più pericolosi dei portoghesi. La squadra del Portogallo arriva al match dopo la sconfitta con la Farense, la prima in campionato dopo un pareggio e una vittoria, anche per i biancorossi non è la partenza che ci si aspettava.

Braga-Napoli: le scelte di Artur Jorge

Per il lusitani solito 4-2-3-1 con tutti la rosa a disposizione del tecnico che ha quindi l'imbarazzo della scelta. In attacco è Horta il giocatore di migliore talento, ma attenzione anche a Bruma, già a segno tre volte in questo inizio di campionato. Solo panchina per l'eterno Joao Moutinho che a 37 anni è tornato in patria per chiudere nel migliore dei modi una super carriera.

Braga-Napoli: le scelte di Garcia

Il tecnico del Napoli non farà turnover, troppo importante la posta in palio anche a livello mentale oltre che personale per l'allenatore. Così rientrano dall'inizio Rrahmani e Olivera in difesa, mentre in attacco sarà Politano a chiudere il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen a cui si chiede un contributo molto migliore rispetto a quello delle ultime gare. Lo stesso si può dire di Anguissa e di Zielinksi che a Genova sono naufragati.

Braga-Napoli: probabili formazioni

Braga (4-2-3-1) Matheus, Marin, Niakate, Fonte, Gomez; Carvalho, Horta; Bruma, Pizzi, Horta; Ruiz.

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Braga-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida di Champions League tra Braga e Napoli di martedì 19 settembre alle 21 sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva in Italia da Sky Sport, solo gli abbonati potranno quindi gustarsi la partita comodamente sul divano. Per lo streaming attivi i canali Sky Go e Now TV, l'alternativa è Infinity +, anche in questo caso a pagamento.