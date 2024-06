Calciomercato Napoli, dalla Spagna: “Gli azzurri possono pescare nel Real Madrid il sostituto di Kvara”

Quello che riguarda il difensore Rafa Marin potrebbe non essere l'unico affare tra Napoli e Real Madrid in questa sessione estiva di mercato secondo spifferi provenienti dalla Spagna. In caso di addio di Khvicha Kvaratskhelia (per il quale le voci su un nuovo assalto del Psg sono tornate fortemente in auge nelle ultime ore), il club partenopeo potrebbe reperire un sostituto all'altezza proprio...