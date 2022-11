Mondiali 2022, la possibile avversaria del Brasile agli ottavi

La qualificazione agli ottavi, per il Brasile, è arrivata con una giornata di anticipo. I verdeoro, superando per 1-0 la Svizzera grazie alla rete di Casemiro nel corso della ripresa, hanno infatti staccato il pass dopo appena due gare. E gli uomini di Tite, salvo clamorosi passi falsi contro il Camerun (che spera ancora nella qualificazione) ed una contemporanea vittoria della Svizzera contro la Serbia (in quel caso fattore discriminante sarebbe la differenza reti), sono ormai ad un passo anche dal primo posto nel gruppo G. Questo significherebbe che la Seleçao, agli ottavi di finale, andrebbe ad incrociare la seconda classificata del girone H.

Brasile, la possibile avversaria agli ottavi di finale

In questo momento il girone H è guidato dal Portogallo, già qualificato agli ottavi di finale grazie ai 6 punti (vittorie per 3-2 e 2-0 contro Ghana e Uruguay) raccolti nelle prime due gare, con i lusitani ad un passo dal primo posto. Secondo, in questo momento, è il Ghana, che dopo essere stato superato all'esordio da Cristiano Ronaldo e compagni ha battuto per 3-2 la Corea del Sud al termine di una sfida dalle mille emozioni. Soltanto un punto, invece, per coreani e Uruguay, che hanno pareggiato fra loro nella prima giornata. Per conoscere il proprio avversario agli ottavi, dunque, il Brasile dovrà attendere la conclusione del girone H, che nell'ultimo turno vedrà in calendario Corea del Sud-Portogallo e Ghana-Uruguay. Al momento l'incrocio più probabile è quindi quello con i ghanesi, a cui basterà un pari (salvo una vittoria della Corea del Sud con il Portogallo: a quel punto entrerebbe in gioco la differenza reti) o l'Uruguay, obbligato a vincere (e a sperare che la Corea non ottenga i tre punti, altrimenti, anche in questo caso, si dovrebbe guardare la differenza reti).

Un ottavo di finale contro il Ghana, per il Brasile, sarebbe sulla carta piuttosto morbido, anche se gli africani hanno mostrato di avere buona qualità offensiva in questo torneo. Più insidioso, probabilmente, un eventuale incrocio con l'Uruguay: la Celeste non sembra più quella del 2018, quando arrivò ai quarti, ma in uno scontro diretto da dentro o fuori rimane sempre ostica da affrontare.