Brasile-Colombia, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

A caccia del pass per i quarti di finale. Il Brasile, dopo il pareggio all'esordio contro il Costa Rica e la vittoria con il Paraguay, ha bisogno di un risultato positivo nell'ultima gara del gruppo D con la Colombia (fischio d'inizio mercoledì 3 luglio alle 3 italiane) per essere certo di accedere alla fase ad eliminazione diretta della Coppa America 2024. I verdeoro, al momento, si trovano infatti in seconda posizione con i loro 4 punti, due in meno dei colombiani e tre in più dei costaricensi. Ultimo, e già eliminato, il Paraguay, fermo a 0.

Brasile-Colombia, le scelte di Dorival Junior

Dorival Junior, per la gara contro la Colombia, si affiderà al 4-2-3-1, con Savinho, Paquetà e Vinicius ad agire alle spalle dell'unica punta Rodrygo. In mezzo al campo spazio per Bruno Guimaraes e Joao Gomes, mentre in difesa ci sarà Eder Militao a comporre la coppia centrale con Marquinhos. Terzini Danilo e Wendell, tra i pali Alisson.

Brasile-Colombia, le scelte di Lorenzo

Lorenzo, dall'altra parte, punterà sul 4-3-3, con James Rodriguez, Jhon Cordoba e Luis Diaz a comporre il tridente offensivo. Terzetto di centrocampo formato da Rios, Lerma e Arias, in difesa Munoz e Mojica sulle corsie esterne e Davinson Sanchez e Cuesta in mezzo. In porta Vargas.

Brasile-Colombia, le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Wendell; Bruno Guimaraes, Joao Gomes; Savinho, Lucas Paquetá, Vinicius Junior; Rodrygo.

Colombia (4-3-3): Vargas; Muñoz, Davinson Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Lerma, Arias; James Rodriguez, Jhon Cordoba, Luis Diaz.

Brasile-Colombia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Brasile-Colombia, in programma mercoledì 3 luglio alle 3 italiane e valevole per la terza giornata del gruppo D della Coppa America 2024, sarà visibile gratuitamente in diretta su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Il match sarà inoltre visibile in streaming anche su Mola TV attraverso l'app su una smart tv compatibile.