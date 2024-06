Brasile-Costa Rica, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Inizia l'avventura del Brasile alla Coppa America 2024, manifestazione in programma fino al 14 luglio negli Stati Uniti. I verdeoro, che nella passata edizione sono stati battuti in finale dall'Argentina, affronteranno martedì 25 giugno alle 3 italiane la Costa Rica. Un match sulla carta ampiamente alla portata della Seleçao, che vuole partire con il piede giusto nel torneo. La formazione di Dorival Junior, nei prossimi giorni, dovrà poi affrontare Paraguay e Colombia.

Brasile-Costa Rica, le scelte di Dorival Junior

Dorival Junior, per il match d'esordio del suo Brasile alla Coppa America 2024, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Rapinha, Paquetà e Vinicius ad agire alle spalle dell'unica punta Rodrygo. In mezzo al campo Bruno Guimares e Douglas Luiz, mentre la coppia centrale di difesa sarà formata da Marquinhos e Gabriel. Terzini Danilo e Wendell, tra i pali Allison.

Brasile-Costa Rica, le scelte di Suarez

Suarez, dall'altra parte, sceglierà come modulo di partenza il 3-4-3, con Alcocer, Ugalde e Zamora a formare il tridente offensivo. Linea di centrocampo composta da Taylor, Lassiter, Aguiler e Galo, in difesa Mitchell, Cascante e Calvo. In porta Sequeira.

Brasile-Costa Rica, le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1) Allison; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Wendell; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Raphinha, Paquetà, Vinicius; Rodrygo. Ct. Dorival Junior.

Costa Rica (3-4-3) Sequeira; Mitchell, Cascante, Calvo; Taylor, Lassiter, Aguilera, Galo; Alcocer, Ugalde, Zamora. Ct. Suarez.

Brasile-Costa Rica, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Brasile-Costa Rica, in programma martedì 25 giugno alle 3 italiane e valevole per la prima giornata del girone D della Coppa America 2024, sarà visibile gratuitamente in diretta su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Il match sarà inoltre visibile in streaming anche su Mola TV attraverso l'app su una smart tv compatibile.