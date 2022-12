Brasile, Guardiola il sogno per il post Tite

Una delusione enorme, difficile da metabolizzare. Il Brasile, ai Mondiali 2022, si è fermato ai quarti di finale, eliminato dal dischetto dalla Croazia dopo che prima i tempi regolamentari (0-0) e poi quelli supplementari (1-1, a Neymar aveva risposto in extremis Petkovic) si erano chiusi in parità. Una partita che ha messo la parola fine all'avventura sulla panchina verdeoro di Tite, il quale, al termine, della sfida, ha confermato la decisione, già annunciata nei mesi scorsi, di farsi da parte: "Si tratta di una scelta presa più di un anno fa", ha dichiarato l'ormai ex commissario tecnico della Seleçao.

Brasile, sogno Guardiola come ct

La federazione brasiliana, malgrado la fortissima delusione per un risultato al di sotto delle aspettative in Qatar (Neymar e compagni erano indicati come i principali favoriti alla vittoria finale del torneo), si è quindi subito messa in moto per trovare un sostituto di Tite, la cui avventura alla guida dei verdeoro, in cui spicca la vittoria della Coppa America nel 2019, è durata sei anni. Il sogno, in Brasile, è quello di convincere un profilo di altissimo livello: Pep Guardiola. Difficile, però, arrivare al tecnico spagnolo, che ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il Manchester City fino al 2025 ad uno stipendio di 20 milioni di euro l'anno. La federazione, che un sondaggio per Pep lo aveva già fatto nei mesi scorsi, farà comunque un tentativo.

Date le difficoltà di arrivare all'allenatore del City, i verdeoro stanno nel frattempo valutando anche alcune alternative. Numerosi i nomi sul taccuino, tra cui quelli di Jorge Sampaoli, Abel Ferreita, Jorge Jesus e Mano Menezes, già alla guida della Seleçao dall'agosto 2010 al novembre 2012.