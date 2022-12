Mondiali 2022, il Brasile? Una macchina da guerra, ma non imbattibile

Con la pipa in bocca. Così il Brasile, nella serata di ieri, ha staccato il pass per i quarti di finale dei Mondiali 2022. I verdeoro, allo stadio 974 di Doha, hanno travolto per 4-1 la malcapitata Corea del Sud chiudendo la pratica già nel corso del primo tempo grazie alle reti di Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquetà. Un divario troppo ampio quello tra sudamericani e asiatici, con la formazione di Bento che non ha potuto fare altro che soccombere allo strapotere della Seleçao, sempre più seriamente candidata alla vittoria finale. Questo Brasile, infatti, vince, diverte e si diverte, come dimostrano le esultanze ad ogni gol, scandite da balletti a ritmo di samba. Ma la strada per arrivare ad alzare la coppa del mondo, ancora, è lunga.

Brasile, i veri Mondiali iniziano adesso

Sia chiaro, ad oggi, questo Brasile, è probabilmente la formazione che ha maggiormente impressionato insieme alla Francia di Kylian Mbappé. Ricca di talento là davanti, solidà là dietro, la formazione di Tite è squadra vera, quadrata, più "europea" rispetto a quelle viste nelle ultime edizioni dei Mondiali. In attacco il commissario tecnico ha l'imbarazzo della scelta tra Neymar, Vinicius, Richarlison, Raphina, Rodrygo, Antony, Martinelli e Pedro (torneo già finito, invece, per Gabriel Jesus, messo ko da un infortunio nel corso della partita con il Camerun), ma a sorprendere è la solidità mostrata dai verdeoro, che, fin qui, hanno incassato solamente due reti: in pieno recupero con il Camerun nella fase a gironi a qualificazione in tasca e nella ripresa con la Corea del Sud a sfida ormai ampiamente chiusa.

Una squadra vera, quindi, questo Brasile, ma non imbattibile. Perché i verdeoro, qualche piccolo problemino, lo hanno fatto intravedere nel corso di questi Mondiali. Al di là della sconfitta con il Camerun, che lascia forse un po' il tempo che trova dato l'ampio turnover a cui è ricorso Tite nell'occasione in virtù del pass per gli ottavi già staccato, qualche limite è emerso ad esempio contro la Svizzera, gara in cui i sudamericani hanno faticato enormemente nel trovare il varco giusto per sbloccare la sfida contro un avversario quadrato e organizzato. La vocazione prettamente offensiva dei verdeoro, inoltre, permette sì di avere facilmente la meglio su formazioni qualitativamente inferiori, ma potrebbe diventare un rischio di fronte ad avversari dal tasso tecnico ben più elevato.

Un quadro più chiaro della reale forza di questo Brasile, che fin qui ha affrontato squadre ampiamente alla portata, lo avremo dopo la sfida nei quarti contro la Croazia ed, eventualmente, nella successiva semifinale con una tra Olanda e Argentina. Lì, davvero, tasteremo il polso alla formazione di Tite, una macchina da guerra che, per noi, è sì una delle principali candidate al titolo (se non la principale), ma non imbattibile. Perché qualche formazione capace di tenerle testa (leggasi Francia), in questo strano Mondiale invernale, c'è eccome.