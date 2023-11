Il Brasile in crisi aspetta Carlo Ancelotti

L'era Ancelotti potrebbe iniziare in salita, il Brasile accoglierà il tecnico italiano nell'estate del 2024 e spera di farlo donandogli una Nazionale più competitiva di quella attuale. La selezione carioca è in profonda crisi e lo ha dimostrato nelle ultime uscite delle qualificazioni ai prossimi Mondiali

La crisi del Brasile

Ieri si è consumata l'ennesima pagina buia della gestione Diniz, allenatore a tempo che ha appena vinto la Libertadores con la Fluminense ma non trova il la formula magica per far vincere il Brasile. I verdeoro hanno perso con la Colombia 2-1, rimontati dopo l'iniziale vantaggio di Martinelli dalla doppietta di Luis Diaz, attaccante del Liverpool che non poteva festeggiare nel migliore dei modi il ritorno a casa del padre rapito nelle scorse settimane e rilasciato alcuni giorni fa.

E' la seconda sconfitta di fila nel girone di qualificazione al Mondiale dopo quella con l'Uruguay 2-0 che ha seguito il deludente pareggio 1-1 con il Venezuela. La situazione inizia a essere difficile in classifica con il Brasile che è quinto a sette punti solo due in più del Cile ottavo e primo eliminato dalla corsa al Mondiale al momento.

Ancelotti antidoto al momento no del Brasile

La situazione potrebbe peggiorare il 22 novembre quando i carioca faranno visita ai rivali dell'Argentina, campioni del mondo e primi in classifica. Una sconfitta potrebbe far precipitare il Brasile che arriverebbe così nelle mani di Ancelotti in una situazione quasi mai vissuta nella storia, con l'obbligo di non sbagliare per poter approdare al Mondiale. Il tecnico italiano dovrà subito rialzare la selecao, dandogli ordine e una certa solidità difensiva, perché l'impostazione di Diniz con almeno quattro attaccanti sempre in campo sembra essere un grosso problema. Un'altra sfida per il tecnico italiano che con il Brasile proverà a conquistare il Mondo dopo aver più volte l'Europa ai suoi piedi.