Juventus, come giocherebbe con Bremer: la probabile formazione

Gleison Bremer è ad un passo dalla Juventus. Il Torino, club proprietario del cartellino del giocatore, avrebbe infatti accettato l'offerta di 40 milioni di euro più sette di bonus per il brasiliano, mentre rimarrebbero da limare alcuni dettagli tra l'entourage del difensore e la Vecchia Signora. L'Inter, da tempo sulle tracce del granata, tenterà un ultimo rilancio per cercare di avere la meglio sul club di Agnelli, che, al momento, pare però in netto vantaggio per aggiudicarsene le prestazioni.

Juventus, la probabile formazione con Bremer

Bremer, nello scacchiere di Massimiliano Allegri, andrebbe a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Matthijs De Ligt, passato al Bayern Monaco. Il brasiliano andrebbe a comporre quindi la coppia centrale di difesa al fianco di Leonardo Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo, se il modulo di riferimento dovesse essere il 4-3-3, spazio per Locatelli, Pogba ed uno tra Rabiot e Zakaria, con il tridente offensivo composto da Di Maria, Vlahovic e Chiesa. Possibile, però, anche il 4-2-3-1, con Locatelli e Pogba a fungere da diga in mezzo al campo e Cuadrado alzato sulla destra per agire con Di Maria e Chiesa alle spalle di Vlahovic.

Vediamo come potrebbe giocare la Juventus nella prossima stagione con Bremer valutando le due alternative tattiche: