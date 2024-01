Chi è Brian Rodríguez, "El Rayito" che vestirà la maglia della Fiorentina

In Sudamerica, dove la ricerca dei soprannomi è elevata al rango di arte, è semplicemente “El Rayito”, il piccolo fulmine. E questo fornisce già una piccola indicazione sul conto di Brian Rodríguez, esterno offensivo uruguaiano che compirà il prossimo maggio 24 anni e si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Un nome che non apparteneva alla lista dei giocatori monitorati dalla società o meglio è sempre restato sottotraccia, come una carta che si attende fino all’ultimo prima di metterla sul piatto. Di certo, il club viola ha abituato la piazza ad ingaggi provenienti da oltreoceano, e dopo i buoni affari messi a segno pescando dal serbatoio nella parte centrale e meridionale del continente, ecco un nuovo colpo dalla medesima provenienza.

La storia calcistica di Rodríguez comincia nel suo paese natale, con la casacca del Peñarol (il club più titolato in Uruguay) ma varca subito i confini del Sudamerica grazie ai Mondiale Under 20, chiusi dalla Celeste giovanile con l’eliminazione agli ottavi e dal “Rayito” con due gol ed un assist all’attivo. Dopo aver ritirato il premio come migliore del torneo di Apertura 2019, arriva il passaggio alla Major League americana, con i Los Angeles FC che si assicurano il suo cartellino per una cifra di circa di 10 milioni. Negli “States” si presenta anche con un biglietto da visita niente male, perché il ct Óscar Tabárez gli dà fiducia e lo convoca con la nazionale maggiore facendolo esordire a settembre del 2019, e nelle prime cinque apparizioni segna tre reti (tra cui anche una agli Usa) in poco più di due mesi.

Il primo approccio con il calcio europeo non è propriamente dei più esaltanti: dopo un anno e mezzo a Los Angeles, va all’Almeria ad inizio del 2021 ed i quattro mesi di permanenza in Spagna sono più all’insegna dei problemi (tra un “mal di pancia” dichiarato pubblicamente e la lite con l’ex Roma Sadiq) che non delle soddisfazioni e del minutaggio in campo. Torna nella MLS da cui si congeda nell’estate del 2022, quando accetta la proposta dell’América – che investe su di lui circa 6 milioni – e si trasferisce nella serie A messicana. Piede destro, sfruttato sia sulla sua fascia naturale che a piede invertito nell’altro versante offensivo, Rodríguez ha il pregio di aver un costo contenuto e di aver comunque assaporato i palcoscenici internazionali con la nazionale. Di certo, non sarà pronto subito: è reduce da uno stop per un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano da gare ufficiali per circa tre mesi. Ma con la partenza ormai sicura di Brekalo per Zagabria, è un’operazione utile intanto a coprire lo slot restato libero, confidando poi in una esplosione del “Rayito” che verrà acquistato a titolo definitivo e firmerà con i toscani un contratto pluriennale.