Brighton-Roma, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Reduce dalla scorpacciata dell’Olimpico, quando per la seconda volta nella sua storia nelle coppe europee è riuscita a segnare quattro reti ad una squadra inglese (l’unico precedente datato 2 maggio 2018, in semifinale di Champions League contro il Liverpool), la Roma è di scena a Brighton per strappare il pass ai quarti di finale di Europa League. Il 4-0 rifilato nella sfida di andata alla formazione di De Zerbi pone i giallorossi in una posizione comoda, nonostante la prudenza sia d’obbligo: i “gabbiani” sono stati infatti in grado in sei incontri stagionali di andare a bersaglio almeno quattro volte in una gara (due volte con lo Sheffield tra campionato e coppa nazionale, in Premier League contro Luton, Wolverhampton, Tottenham e Crystal Palace) seppur senza mai riuscire a mantenere la porta inviolata.

Dopo il match di giovedì scorso, la Roma ha strappato un punto prezioso al “Franchi” contro la Fiorentina, mentre il Brighton è tornato al successo interrompendo un digiuno di quasi un mese piegando di misura davanti al proprio pubblico il Nottingham Forest. La squadra di De Rossi è inoltre chiamata ad interrompere la serie negativa in Europa contro le formazioni d’oltremanica, non avendo vinto nessuna delle ultime 14 trasferte contro squadre inglesi in competizioni continentali (5 pareggi e 9 sconfitte). L’ultima affermazione fuori casa dei giallorossi in Inghilterra risale allo 0-1 contro il Liverpool in Coppa Uefa nel febbraio 2001. Per la vincente del doppio confronto, l’appuntamento è fissato per le 13 di venerdì 15 marzo a Nyon, quando il sorteggio definirà il tabellone che porterà alla finalissima del 22 maggio a Dublino.

Brighton-Roma, le scelte di De Zerbi

Ancora alle prese con un infermeria piena, l’allenatore italiano dovrebbe nuovamente schierare davanti al portiere Verbruggen una difesa a quattro: Lamptey e Veltman duellano per il posto a destra, a sinistra Estupiñán ed in mezzo ancora capitan Dunk e Van Hecke con il sacrificio di Igor. Diga mediana con Groß e Gilmour (con Baleba come alternativa), sulla trequarti probabile il ricorso a Buonanotte – risparmiato in campionato, in ballottaggio con Lallana – più Adingra ed Enciso. In avanti crescono le quotazioni di Ansu Fati, spendibile anche da esterno offensivo, che potrebbe guadagnare in volata la maglia da titolare superando Welbeck e Ferguson.

Brighton-Roma, le scelte di De Rossi

Lukaku non parteciperà alla trasferta inglese: il centravanti belga, alle prese con un affaticamento, è restato nella Capitale al pari di Renato Sanches e Smalling. Il tecnico giallorosso per la sfida di ritorno contro il Brighton potrebbe allora optare per Azmoun, supportato da El Shaarawy e Baldanzi, qualora Dybala necessitasse di un po’ di riposo in vista dei prossimi impegni. Situazione analoga a centrocampo dove a tirare il fiato potrebbe essere Cristante, avvicendato da Bove per completare la mediana dove ci saranno Pellegrini e Paredes. La difesa a protezione di Svilar dovrebbe tornare a quattro con a destra Celik favorito rispetto a Karsdorp ed a sinistra Spinazzola in vantaggio su Angeliño. Come coppia centrale, a lottare per le due maglie da titolari Mancini, Ndicka e Llorente.

Brighton-Roma, le probabili formazioni

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen, Lamptey, Dunk, Van Hecke, Estupiñán, Gilmour, Groß, Buonanotte, Adingra, Enciso, Ansu Fati. All. De Zerbi

Roma (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola, Bove, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

Brighton-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Brighton-Roma, in programma giovedì 14 marzo alle 21 al “Falmer Stadium” di Brighton, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.