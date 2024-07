Brindisi, ingaggiato il versatile centrocampista Matteo Montinaro

Qualità e intelligenza a centrocampo anche con Matteo Montinaro, classe 1996 originario di Lecce. Cresciuto nel vivaio dell’US Lecce 1908, ha vestito la maglia del Nardò in Eccellenza e serie D. Poi il salto con il Bisceglie dalla serie D alla C, categoria che ha conservato per due anni a Monopoli. Poi Brindisi, Gravina, una stagione e mezza a Bitonto...