Britannici e svizzeri diventano comunitari: come cambia la regola ed i suoi effetti sul mercato

Arriva l’ok per il tesseramento dei calciatori britannici e svizzeri in quota comunitari. A dare un’ulteriore sferzata ad un mercato estivo particolarmente denso di colpi di scena, arriva il comunicato ufficiale che “libera” lo slot da extracomunitario occupato fino a ieri dai giocatori d’oltremanica. Accolta pertanto la richiesta della Lega Serie A, che ha trovato l’appoggio della Figc, in merito ad una proposta nata anche dalle partnership commerciali intrattenute da parte dell’Unione Europea con la Gran Bretagna. “Vista la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A – si legge nel comunicato – di equiparare i calciatori professionisti di nazionalità britannica ai cittadini comunitari; ritenuta condivisibile la proposta; visto il Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023; visto l’art. 27 dello Statuto federale, il Consiglio Federale ha deliberato di modificare la lettera G) del Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023, equiparando a tutti gli effetti i calciatori con cittadinanza svizzera e britannica a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024”.

Che cosa prevede la regola degli extracomunitari

La normativa che regola l’ingaggio di calciatori extracomunitari prevede che le squadre di Serie A siano divise in tre gruppi: quelle che alla fine della stagione scorsa avevano più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo, quelle che ne avevano due, quelle che ne avevamo meno di due. Vengono considerati giocatori non extracomunitari quelli aventi passaporto di una di queste nazioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Irlanda, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, San Marino e Città del Vaticano. Elenco a cui ora si aggiungono quelli di Gran Bretagna e Svizzera.

Le squadre con più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine dell’annata sportiva 2022/23 possono prenderne nell’arco della stagione 2023/24 un massimo di altri due provenienti dall’estero (si può invece acquistare un numero illimitato di extra-Ue provenienti da altre squadre italiane) a patto che: uno abbia presenziato, in campo o in panchina, ad almeno 5 partite nella sua nazionale di categoria (dalla maggiore alla giovanile in base all’età dell’atleta) o almeno a 2 match nella sua nazionale di categoria nell’ultimo anno. L’altro senza vincoli di presenze in nazionale ma con l’obbligo di essere tesserato al posto di un altro extracomunitario in uscita (ovvero ceduto all’estero, svincolato o che abbia acquisito passaporto comunitario fra il 31 gennaio e il 5 giugno 2023). Le squadre con due giocatori extracomunitari alla fine della scorsa stagione possono ingaggiarne altri due a condizioni simili alle precedenti, con l’unica variazione che per l’extracomunitario acquistabile “senza sostituzione” non è richiesta alcuna condizione legata alle presenze in nazionale. Le squadre senza o con un giocatore extracomunitari alla fine della scorsa stagione possono acquistare senza alcuna condizione tanti extracomunitari quanti ne servono per arrivare al numero massimo di tre (quindi tre per chi non ne aveva nessuno, due per chi ne aveva uno).

Che cosa cambia nel mercato delle formazioni di Serie A

La modifica della regola riguarda tutte le formazioni che stanno trattando giocatori elvetici ma soprattutto britannici, e nella stessa misura quelle che avevano già occupato uno slot tesserando un’atleta proveniente ad esempio dall’Inghilterra. Nello specifico è il caso del Milan, che ha perfezionato l’operazione Loftus-Cheek ed ha praticamente chiuso per il nigeriano Chukwueze, ma ora potrebbe rituffarsi nel mercato degli extracomunitari con il posto dell’inglese lasciato libero. Discorso analogo per la Lazio, che non sarebbe più costretta a scegliere tra Hudson-Odoi (divenuto calciatore comunitario) ed il russo Zakharyan, il quale pertanto potrebbe prendere il posto di Milinkovic Savic ed affiancarsi all’ultima new entry nella rosa biancoceleste, ovvero l’argentino Castellanos, il quale occupa la prima casella dei giocatori Extra-Ue.