Inter, quante (e quali) partite salterà Brozovic

Un infortunio che, a maggior ragione in un periodo di difficoltà come quello che stanno vivendo adesso i nerazzurri, proprio non ci voleva. Marcelo Brozovic, nel corso di Austria-Croazia, gara valevole per il gruppo 1 della Lega A di Nations League, ha riportato una lesione dei muscoli della zona posteriore della coscia. Un problema che costringerà il centrocampista ad uno stop di almeno tre o quattro settimane, con il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi costretto a trovare nuove soluzioni in vista dei prossimi impegni.

Quali partite salterà Brozovic

Marcelo Brozovic salterà ovviamente la partita contro la Roma, in programma sabato 1 ottobre a San Siro, ed il match di Champions League contro il Barcellona del 4 ottobre. Il croato rimarrà ai box anche per le successive gare contro Sassuolo (8 ottobre), nuovamente Barcellona (12 ottobre), Salernitana (16 ottobre) e Fiorentina (22 ottobre). Il centrocampista proverà a rimettersi a disposizione per i match contro Viktoria Plzen (26 ottobre) e Sampdoria (29 ottobre), anche se è più probabile un suo rientro in campo a novembre. Attenzione, però: se il recupero non dovesse filare completamente liscio, Brozovic potrebbe seguire la linea della prudenza e rimanere ai box fino a ridosso dell'interruzione del torneo per la disputa dei Mondiali. Il giocatore, infatti, non vuole mettere a rischio la sua partecipazione a Qatar 2022 con la sua Nazionale.

Questo, nel dettaglio, l'elenco delle partite in cui Brozovic rischia di dover rimanere ai box: