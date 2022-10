Inter, quando rientra Brozovic

È ai box da fine settembre, quando, nel corso della gara di Nations League della sua Croazia contro l'Austria, ha accusato un problema muscolare alla coscia, ma adesso, Marcelo Brozovic, intravede la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista, dopo la prima fase di recupero, è infatti tornato a lavorare sul campo e adesso ha iniziato il countdown verso il rientro im campo. Un ritorno che il tecnico Simone Inzaghi attende impaziente, data l'importanza del croato nello scacchiere dell'Inter.

Quando potrebbe tornare in campo Brozovic

Brozovic, se non dovessero sorgere complicazioni, potrebbe tornare a disposizione per le partite di novembre, che precederanno la sosta per la disputa dei Mondiali in Qatar. Il centrocampista, nello specifico, potrebbe tornare a disposizione per il match di Champions League contro il Bayern Monaco del 1 novembre o, in alternativa, per quello di campionato del 6 contro la Juventus. Epic Brozo sarà poi quindi regolarmente agli ordini di Simone Inzaghi per le successive sfide contro Bologna (9 novembre) e Atalanta (13 novembre).

Brozovic, non appena darà sufficienti garanzie dal punto di vista fisico, riprenderà il suo posto in cabina di regia, con Calhanoglu, adattato in quella posizione negli ultimi impegni, che tornerà nel suo ruolo naturale di mezzala. Proprio l'ottimo adattamento del turco nelle vesti di play davanti alla difesa permetterà all'Inter di procedere senza fretta nel recupero del croato: l'ex milanista, di partita in partita, ha infatti acquisito sempre più dimestichezza nel ruolo di regista, affermandosi quindi come valida alternativa sia di Epic Brozo che del giovane Asllani.