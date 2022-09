Il calcio italiano piange "Maciste" Bolchi, il primo calciatore delle figurine Panini

Per tutti era semplicemente “Maciste”, soprannome affibbiatogli da Gianni Brera e legato alla sua prestanza che lo ha accompagnato sul campo e più in generale nella vita. Bruno Bolchi se n’è andato all’età di 82 anni: lottando, come sui rettangoli di gioco in cui era stato protagonista nel ruolo di centrocampista e successivamente in panchina nelle vesti di allenatore, e come aveva precedentemente fatto sconfiggendo anni fa un tumore al rene. Si è spento nella serata di martedì a Firenze, dove era ricoverato a causa delle precarie condizioni di salute le quali si erano improvvisamente aggravate.

Nato a Milano il 21 febbraio del 1940, Bolchi ha esordito giovanissimo con la maglia dell’Inter dopo la trafila nel settore giovanile del club nerazzurro, col quale ha collezionato oltre cento gettoni indossando la fascia di capitano ad appena 21 anni e vincendo il tricolore nel torneo 1962/63. La sua carriera nel calcio giocato è proseguita a Verona – in B – e poi a Bergamo, con la maglia dell’Atalanta, quindi al Torino con cui ha conquistato nella stagione 1967/68 una Coppa Italia. Due anni in C alla Pro Patria prima di appendere le scarpette al chiodo - dopo oltre 250 presenze in campo impreziosite da quattro convocazioni con la nazionale maggiore italiana nel 1961 – e diventare allenatore.

Come tecnico tanta serie B con la perla della promozione nel massimo campionato alla guida della Reggina nel 1999 - facendo da traghettatore dopo l’esonero di Elio Gustinetti – impresa che gli riuscì anche come timoniere del Cesena, del Lecce e soprattutto del Bari, che pilotò ad un fantastico doppio salto di categoria passando nel breve volgere di due stagioni dalla C (anno in cui la formazione pugliese raggiunse un’incredibile semifinale di Coppa Italia) alla serie A, che lo vide protagonista anche sulle panchine di Pisa e Messina. Se ne va un’icona del calcio italiano del ventesimo secolo, detentore anche di un record: è stato infatti il primo giocatore ad essere rappresentato su una figurina stampata dalle Edizioni Panini.