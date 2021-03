Juventus, Buffon verso l'addio: big straniera o addio al calcio nel suo futuro

Gianluigi Buffon potrebbe dire addio alla Juventus. Il portiere, che aveva già lasciato i bianconeri nel 2018 per approdare al Paris Saint-Germain salvo poi fare ritorno a Torino al termine della stagione, vuole infatti sentirsi ancora protagonista e sarebbe stanco del ruolo di secondo piano riservatogli dalla Vecchia Signora. L'estremo difensore, malgrado le 43 candeline spente lo scorso 28 gennaio, si sente ancora nel pieno della forma e vorrebbe vivere almeno un altro anno da titolare. Ruolo che la Juventus, che tra i pali può contare su un giocatore di livello internazionale come Wojciech Szczesny, non può garantirgli.

Buffon, addio alla Juventus: estero o ritiro nel suo futuro

Buffon, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo giugno, difficilmente potrebbe accettare una destinazione italiana dato il suo forte legame con la Juventus, prediligendo al contrario una pista estera. Al momento, però, non sarebbero pervenute nei suoi confronti offerte da club di prima fascia ed anche il Porto, che si era dimostrato interessato in passato, sembrerebbe non aver più la volontà di chiudere l'affare. Una situazione che potrebbe anche spingere l'ex numero 1 azzurro ad appendere, a malincuore, le scarpette al chiodo.