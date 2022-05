Calciomercato Atalanta, la rivoluzione parte dalle fasce

Una giornata alla fine e l'Atalanta spera di poter rientrare nelle posizioni che valgono l'Europa. Il successo della Sampdoria sulla Fiorentina regala qualche chance in più a Gasperini che a Zingonia prepara la gara contro l'Empoli. Servono i tre punti a tutti i costi, poi si programmerà il futuro con l'incontro tra la società e il tecnico per capire se proseguire insieme.

Calciomercato Atalanta, sugli esterni si cambia tutto

La decisione non è ancora stata presa, le due parti dovranno metterel e carte sul tavolo, capire se i progetti coincidono ancora e poi stringersi la mano oppure dirsi addio. Dall'esito del colloquio dipenderanno anche le mosse di mercato, ma forse non tutte. L'Atalanta sta già progettando la rivoluzione sulle fasce dove, con la partenza di Gosens e Castagne si sono persi molti gol. L'unico ad avere avuto un buon rendimento durante tutto l'anno è stato Zappacosta che infatti resterà al suo posto per fare il titolare anche la prossima stagione.

Potrebbe anche essere l'unico degli esterni attualmente in rosa. Hateboer, dopo l'infortunio di inizio anno, non è riuscito a mantenersi su alti livelli, già la scorsa estate sembrava vicino all'addio, durante la prossima finestra di calciomercato con ogni probabilità saluterà. Discorso simile per Pezzella, arrivato dal Parma per essere la terza scelta dietro a Gosens e Zappacosta. Quando è stato impiegato spesso ha fatto bene ma non sembra avere le caratteristiche giuste per adattarsi al meglio al gioco di Gaspeerini. Infine c'è Maehle che può giocare su entrambe le corsie, e questo è sicuramente un vantaggio, ma ha mercato e le offerte verranno valutate

Tre possibili cessioni quindi, tre pedine da sostituire, ma con chi? Sui nomi in entrata come sempre massimo riserbo, ma forse la Dea tornerà all'assalto di Lazzari che l'esterno a tutta fascia lo ha già fatto con Inzaghi entrando persino nel giro azzurro. I contatti nel recente passato ci sono stati, chissà che non preseguiranno anche in futuro.