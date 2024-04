Cagliari-Atalanta, quattro sicuri assenti per la sfida

Una per raccogliere punti salvezza, l'altra per cercare di recuperare terreno su Roma, Bologna e Juventus nella lotta per un posto in Champions League. Cagliari-Atalanta mette in palio punti fondamentali per due squadre che stanno vivendo un buon periodo di forma ma devono ancora correre e non poco per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Cagliari-Atalanta, le ultime notizie su infortunati e squalificati

Nessuno squalificato per le due formazioni, ma Ranieri deve fare i conti con l'emergenza attacco. Nella lista degli infortunati che di sicuro non recupereranno per la sfida di domenica ci sono infatti sia Pavoletti che Petagna, senza contare che non sarà della gara anche il trequartista Mancosu. Resta così a disposizione Lapadula che sarà il riferimento centrale in attacco con a sostegno Luvumbo e forse Gaetano, che ha smaltito i problemi fisici e potrebbe tornare titolare.

Buone notizie in casa Atalanta, Gasperini ritrova infatti De Ketelaere che aveva saltato le gare dopo la sosta per un problema muscolare. Il belga probabilmente non sarà titolare, ma si è ripreso e ci sarà in questo periodo ricchissimo di partite nel calendario della Dea. L'unico assente nei nerazzurri sarà Scalvini che è reduce da un infortunio muscolare e sarà fuori per un mese circa, viaggia verso la conferma Hien al centro della difesa davanti all'ottimo Carnesecchi.