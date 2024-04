Cagliari-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Cagliari va a caccia di punti salvezza contro l'Atalanta. Ranieri sfida Gasperini per allungare rispetto ai soli due punti di vantaggio sul terzultimo posto. La Dea però non può lasciare strada ai sardi visto che deve recuperare la distanza che la divide da Bologna e Roma nella lotta per l'ingresso nella prossima Champions League.

Cagliari-Atalanta, le scelte di Ranieri

Il Cagliari recupera al cento per cento Gaetano e Ranieri è pronto a piazzarlo alle spalle di Lapadula, unico centravanti disponibile visti i forfait di Pavoletti e Petagna, che farà coppia con Luvumbo. Per il resto pronto il 4-3-1-2 con Nandez in mezzo al campo e Zappa a chiudere la difesa con Augello, Dossena e Mina.

Cagliari-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini recupera De Ketelaere che potrebbe partire dalla panchina lasciando così spazio al tridente Lookman, Koopmeiners, Scamacca. In mediana rispetto alla Coppa Italia torna Ederson con de Roon, in difesa senza Scalvini toccherà ancora a Djimsiti.

Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2) Scuffet, Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano: Lapadula, Luvumbo

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson; Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca

Cagliari-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida tra Cagliari e Atalanta sarà trasmessa in diretta solamente da Dazn sulla propria App e sul sito ufficiale della piattaforma che detiene i diritti per tutte le partite del campionato di Serie A.