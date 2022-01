Cagliari - Bologna 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Bologna beffato in Sardegna: Mihajlovic esce sconfitto per 2-1 dal campo del Cagliari. Le due squadre giocano a cento all'ora nel primo tempo, senza però riuscire a colpire il rispettivo avversario. All'inizio del secondo tempo la squadra di Mihajlovic si porta in vantaggio con una punizione magistrale di Orsolini ma prima Pavoletti e poi, nel finale, Pereiro, siglano il definitivo 2-1.

Infuriato il tecnico bolognese, a fine gara, ha parlato dell'attuale situazione d'emergenza della serie A: “Che insegnamento portiamo a casa? Sempre meglio essere onesti che furbi anche se questa volta ha vinto la furbizia. Il Cagliari poteva essere d'accordo nel rinviarla o per giocarla un giorno dopo, ha voluto giocare oggi e ha ottenuto tre punti. Nella vita ognuno ha quel che si merita e la ruota gira”.

Il tabellino

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola (63′ Pereiro), Lykogiannis (58′ Dalbert); Joao Pedro, Pavoletti (79′ Zappa). A disposizione:Aresti, Radunovic, Gagliano, Obert, Ladinetti. Allenatore: Mazzarri.

Bologna ( 3-5-2): Skorupski; Bonifazi (65′ De Silvestri), Binks, Theate; Skov Olsen, Soriano, Dominguez (90'+3' Viola), Svanberg, Dijks; Orsolini (88′ Falcinelli), Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Van Hooijdonk, Stivanello, Pyyhtia, Pagliuca, Cangiano. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro Ghersini.

Marcatori: 54′ Orsolini, 70′ Pavoletti, 93′ Pereiro.

Ammoniti: Theate, De Silvestri (B), Altare, Carboni, Deiola (C).

