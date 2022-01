Cagliari - Fiorentina 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

In inferiorità numerica per l'espulsione di Odriozola quando mancavano una ventina di minuti al triplice fischio, la Fiorentina è riuscita a pareggiare 1-1 sul campo del Cagliari, cogliendo un punto prezioso per come si era messa la partita.

Dopo aver chiuso a reti bianche il primo tempo, sbagliando un altro calcio di rigore, questa volta con Biraghi, la squadra di Vincenzo Italiano è stata colpita a inizio ripresa dalla rete dei padroni di casa, segnata da João Pedro e hanno rischiato di capitolare quando al 64' sono rimasti in 10 per il rosso mostrato allo spagnolo per un fallo di mano in area di rigore. Per fortuna dei gigliati, anche Terracciano è riuscito a respingere il penalty del 10 rossoblu e di lì a pochi minuti è arrivato il pareggio grazie a una prodezza di Sottil, ex della sfida dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito proprio con i sardi.

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-1-1): Radunovic; Altare (45′ Lovato), Obert, Goldaniga; Zappa, Grassi (74′ Kourfalidis), Marin, Dalbert (81′ Gagliano), Bellanova; Pereiro; Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Lolic; Ceppitelli, Iovu, Palomba, Ladinetti, Tramoni. Allenatore: Mazzarri.

FIORENTINA (4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Igor,Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (45′ Maleh); Nico Gonzalez, Piatek (68′ Venuti), Ikoné (60′ Sottil). A disposizione: Dragowski, Rosati, Nastasic, Terzic, Duncan, Pulgar, Callejon, Kokorin, Munteanu, Sottil. Allenatore: Italiano.

RETI: 47′ Joao Pedro, 75′ Sottil.

AMMONITI: 10′ Altare, 29′ Biraghi, 75′ Sottil, 80′ Joao Pedro, 85′ Ceppitelli (dalla panchina), 88′ Maleh.

ESPULSI: 64′ Odriozola.

Cagliari - Fiorentina 1-1 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Cagliari - Fiorentina 1-1 giocata domenica 23 gennaio sono disponibili su Sky Sport