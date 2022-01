Cagliari-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il numero “borderline” delle positività al Covid nella rosa degli isolani continua a tenere in sospeso Cagliari-Fiorentina, match che vedrà i padroni di casa pesantemente rimaneggiati proprio in considerazione delle defezioni causate dal virus. Un ulteriore imprevisto, quindi, per i rossoblu, sempre in piena zona retrocessione ma in grado di risollevarsi in classifica in questo inizio di 2022 grazie ai sei punti con Sampdoria e Bologna. Ed attesi da una gara che statisticamente ha regalato molte più gioie che dolori, considerando le 18 vittorie in 40 partite casalinghe di Serie A contro i toscani e solo sei sconfitte (la squadra sarda ha ottenuto più successi interni nel massimo campionato solamente contro la Sampdoria, battuta 20 volte). La Fiorentina si presenta all’Unipol Domus dopo le due goleade contro Genoa in campionato ed a Napoli in Coppa Italia: exploit, quello del “Maradona” in controtendenza con la mancanza di efficacia offensiva in trasferta che è uno dei talloni d’Achille dei gigliati, che in 11 gare esterne hanno segnato appena 11 reti. Inoltre, i viola, devono rivolgere in classifica lo sguardo anche alle loro spalle, visto il recupero delle due squadre romane rientrate ormai nella bagarre per centrare l’ingresso nella zona Europa.

Cagliari-Fiorentina, le scelte di Mazzarri

Situazione in continuo divenire, con lo staff tecnico aggrappato al responso dei tamponi che hanno fatto registrare – fino a sabato mattina – la positività di ben otto giocatori (Cragno, Lykogiannis, Deiola, Grassi, Lovato, Bellanova, Cavuoti e Aresti). A rendere ancora più grigio l’orizzonte, il probabile stop di Nandez allenatosi sempre a parte dopo la botta rimediata in Coppa Italia contro il Sassuolo, e le imperfette condizioni di Ceppitelli, obbligato probabilmente a stringere i denti in una difesa che – a protezione del secondo portiere Radunovic – prevederà anche Altare e Goldaniga. Obert sarebbe così dirottato sulla fascia sinistra a centrocampo, con Zappa sul versante opposto e Dalbert in mezzo insieme a Ladinetti e Marin, con il primavera greco Kourfalidis ed Oliva (rientrato da pochissimo) come alternative. Nel pacchetto avanzato, con la squalifica di Pavoletti, largo al tandem Made in Sudamerica formato da Pereiro e Joao Pedro.

Cagliari-Fiorentina, le scelte di Italiano

Fuori dalla lista di convocati anche Vlahovic e Saponara, oltre a Martinez Quarta, ma non è stato comunicato se l’esclusione sia legata ai nuovi casi di positività emersi nell’ultimo giro di tamponi. Il tridente offensivo dovrebbe pertanto essere formato da Piatek con Gonzalez e uno tra Ikoné e Callejon ai lati. Sulla mediana verso la conferma Torreira e Bonaventura, più incertezza per la terza maglia che è contesa da Maleh, Duncan e Castrovilli. Salvo sorprese, difesa con Odriozola e Biraghi terzini e la coppia centrale Milenkovic-Igor. In porta è pienamente recuperato Dragowski, ma dovrebbe toccare ancora a Terracciano.

Cagliari-Fiorentina , le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Radunovic, Altare, Goldaniga, Ceppitelli, Zappa, Kourfalidis, Marin, Dalbert, Obert, Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Piatek, Ikoné. All. Italiano

Cagliari-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cagliari-Fiorentina sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport HD (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.