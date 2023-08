Cagliari-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del bis. L'Inter, dopo la vittoria dell'esordio contro il Monza, andrà a caccia di altri tre punti nella sfida di Cagliari, in programma lunedì 28 agosto alle 20.45 e valevole per la seconda giornata del campionato di serie A. Una partita in cui i nerazzurri, ancora alla ricerca di un difensore sul mercato, vorranno confermare quanto di buono fatto vedere nella prima uscita ufficiale stagionale per rinsaldare la propria candidatura scudetto. I sardi, reduci dal pareggio di Torino, tenteranno invece di staccare un risultato positivo di fronte al proprio pubblico.

Cagliari-Inter, le scelte di Ranieri

Ranieri, per la gara contro l'Inter, si affiderà al 4-4-2, con Oristanio e Luvumbo a contendersi una maglia in attacco al fianco di Pavoletti. In mezzo al campo Sulemana e Makoumbou con Nandez ed Azzi sulle corsie esterne, mentre la difesa sarà formata da Zappa, Dossena, Obert ed Augello. Radunovic tra i pali.

Cagliari-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la trasferta di Cagliari, dovrà fare ancora a meno di Acerbi, sempre ai box per un problema muscolare. Regolarmente a disposizione invece Darmian, che completerà la linea difensiva con De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Mkhitaryan ancora favorito su Frattesi per affiancare Calhanoglu e Barella, con le corsie esterne presidiate da Dumfries e Dimarco. In attacco ballottaggio tra Thuram ed Arnautovic per affiancare Lautaro Martinez.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. All. Ranieri

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All. S. Inzaghi

Cagliari-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Cagliari-Inter, in programma lunedì 28 agosto alle 20.45 all'Unipol Domus e valevole per la seconda giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.