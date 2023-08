Inter, verso Cagliari: i dubbi di formazione di Inzaghi

Partire subito forte. Questo l'obiettivo dell'Inter nell'avvio del nuovo campionato, con i nerazzurri intenzionati a dare seguito alla vittoria dell'esordio per 2-0 contro il Monza a partire già dalla trasferta di Cagliari, dove Lautaro e compagni, nel posticipo del lunedì sera, affronteranno gli uomini di Claudio Ranieri, reduci dal pareggio di Torino. Una sfida che il tecnico Simone Inzaghi sta preparando scrupolosamente già in questi giorni, anche se, ad oggi, non mancano dei dubbi di formazione.

I ballottaggi

Partiamo dalla difesa, reparto nel quale l'Inter deve fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Mattia Darmian e Francesco Acerbi. Il primo, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa della gara con il Monza a causa di un problema alla caviglia, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e dovrebbe quindi tornare regolarmente a disposizione per la trasferta di Cagliari. Per il secondo, invece, non arrivano buone notizie: l'ex laziale non ha ancora smaltito l'infortunio muscolare accusato nel precampionato e a questo punto diventa difficile pensare ad una sua convocazione, con Inzaghi pronto quindi a confermare dal primo minuto De Vrij.

Due ballottaggi, poi, anche a centrocampo. Il primo, serratissimo, è tra Mkhitaryan e Frattesi, con l'armeno che, così come avvenuto con il Monza, potrebbe ancora spuntarla sull'ex Sassuolo. Il secondo, invece, vede protagonisti Dumfries e Cuadrado per il ruolo di esterno destro, con l'olandese al momento favorito. Inzaghi, infine, dovrà decidere chi affiancare a Lautaro Martinez in attacco: a contendersi il posto Arnautovic e Thuram, con l'austriaco che, dopo il buon impatto avuto a gara in corso all'esordio, potrebbe scavalcare nelle gerarchie il francese.