Cagliari-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Archiviato il trionfo in Coppa Italia, con i nerazzurri che hanno superato 4-2 ai tempi supplementari la Juventus, per l'Inter è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. La formazione di Simone Inzaghi, seconda in classifica a -2 dal Milan capolista, è attesa dalla sfida sul campo del Cagliari, in programma domenica 15 maggio alle 20.45 e valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Lautaro e compagni, per sperare nel tricolore, hanno bisogno di una vittoria e di un contemporaneo passo falso dei rossoneri, impegnati a San Siro contro l'Atalanta di Gasperini.

L'Inter, tuttavia, si troverà di fronte un avversario che non potrà regalare niente, anzi: i sardi, reduci dall'1-1 conquistato in extremis sul campo della Salernitana, hanno infatti assoluto bisogno di punti per cercare di evitare la retrocessione in Serie B.

Cagliari-Inter, le scelte di Agostini

Agostini, per la partita contro l'Inter, sarà privo dell'infortunato Nandez e dello squalificato Radunovic. Modulo di partenza sarà il 3-5-2, con Pavoletti in vantaggio su Pereiro e Keita per comporre il tandem offensivo con Joao Pedro. In mezzo al campo certi del posto Rog e Grassi, con l'altra maglia contesa da Marin e Deiola. Sulle corsie esterne Bellanova e Lykogiannis, linea difensiva formata da Lovato, Ceppitelli e Altare. Cragno in porta.

Cagliari-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, avrà l'intera rosa a disposizione, eccezion fatta per Vecino, costretto ai box da un problema fisico. Nel 3-5-2 nerazzurro probabile spazio in attacco dal primo minuto per Correa al fianco di Lautaro, con Dzeko inizialmente in panchina. Sulla corsia destra Dumfries è pronto a rilevare Darmian, con la linea di centrocampo poi completata da Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In difesa si rivedrà dal primo minuto Bastoni insieme a De Vrij e Skriniar, tra i pali Handanovic.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Marin, Rog, Grassi, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Agostini

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Cagliari-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Riccardo Montolivo.