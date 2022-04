Cagliari - Juventus 1-2: tabellino e dove vedere gli highlights

La Juve ritrova la vittoria dopo il ko nel derby d'Italia, ma quanta fatica per i ragazzi di Allegri a Cagliari. L'1-2 finale arriva in rimonta, dopo lo spavento iniziale: al 9' Dybala si fa rubar palla da Marin, la palla arriva a Joao Pedro che prende la mira e fulmina Szczesny. Vantaggio dei sardi e bianconeri costretti a inseguire. La Juventus a Cagliari ha un'ottima tradizione: vinte 9 delle ultime 10 sfide giocate in casa degli isolani. L'unico ko nel luglio del 2020, quando i bianconeri - già campioni d'Italia - vennero sconfitti per 2-0 dalla formazione rossoblù, allenata da Walter Zenga.

La risposta della squadra di Allegri non tarda ad arrivare, ma al 24' il Var annulla il gol per un presunto fallo di mano di Rabiot al momento del tiro di Pellegrini, tra le proteste della panchina juventina.

All'ultimo respito, prima dell'intervallo, una grande azione di Cuadrado propizia il gol del pari: il colombiano pennella un cross al bacio sulla testa di de Ligt che la mette lì dove Cragno non può arrivare. E' l'1 a 1. Ora la Juve psicologicamente ribalta la partita: il Cagliari arretra il proprio baricentro e non riesce più a riproporsi.

Il gol della vittoria bianconera arriva a 15' dal fischio finale: passaggio illuminante di Dybala per Vlahovic, che anticipa Altare e non concede scampo a Cragno. E' il 2-1 della Juve, che sbanca la Domus Arena e consolida il quarto posto.

Il tabellino

RETI: 10′ Joao Pedro, 45′ De Ligt, 30′ st Vlahovic.

AMMONITI: 53′ Lykogiannis

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Deiola (79′ Keita Balde), Dalbert (58′ Rog), Lykogiannis (79′ Obert); Pavoletti (67′ Pavoletti), Joao Pedro. All. Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Walukiwwicz, Zappa, Baselli,Ceter.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado (86′ Bonucci), Zakaria, Arthur, Rabiot (68′ Bernardeschi), Pellegrini; Dybala (80′ Kean), Vlahovic. All. Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Miretti.

Arbitro: Chiffi.

Cagliari - Juventus 1-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Cagliari - Juventus 1-2 giocata sabato 9 aprile sono disponibili su Sky Sport