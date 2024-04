Dove vedere Cagliari-Juventus: le probabili formazioni

La Juventus, dopo il pareggio a reti bianche nel derby con il Torino, vuole tornare alla vittoria per blindare il terzo posto. I bianconeri, al momento, hanno infatti quattro punti di vantaggio sul Bologna, quarto, e otto sulla Roma, quinta. Sulla strada degli uomini di Massimiliano Allegri, tuttavia, si presenterà l'ostacolo Cagliari: i rossoblù, reduci da tre risultati utili consecutivi, hanno bisogno di punti in chiave salvezza, con la zona retrocessione attualmente distante quattro lunghezze. Un match, quindi, non privo di insidie per la Vecchia Signora.

Cagliari-Juventus, le scelte di Ranieri

Ranieri, per la sfida contro la Juventus, dovrebbe affidarsi al 3-5-2 visto anche a San Siro in occasione della partita contro l'Inter. In attacco proverà a recuperare Petagna, che, in ogni caso, partirà dalla panchina: spazio dal primo minuto per Luvumbo e Shomurodov. In mezzo al campo Makoumbou, Deiola e Sulemana, con Nandez e Augello sulle corsie esterne. In difesa ballottaggio Obert-Hatzidiakos per completare il reparto con Mina e Dossena.

Cagliari-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, sarà privo di Szczesny, che si è sottoposto ad un intervento per la riduzione della frattura del naso riportata nel corso del derby con il Torino: tra i pali, quindi, toccherà Perin. Out anche Kean per una distorsione al ginocchio, con il tandem d'attacco che sarà formato da Vlahovic ed uno tra Chiesa e Yildiz. A centrocampo il consueto terzetto formato da McKennie, Locatelli e Rabiot, corsie esterne presidiate da Cambiaso e Kostic. In difesa Gatti, Bremer e Danilo.

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Mina, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola, Sulemana, Augello; Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

Cagliari-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cagliari-Juventus, in programma venerdì 19 aprile alle 20.45 e valevole per la 33esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.