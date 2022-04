Cagliari-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un ko, quello contro l'Inter, che ha posto definitivamente la parola fine alle residue speranze di rimettersi in corsa per lo scudetto, con il quarto posto divenuto adesso l'unico obiettivo. La Juventus, dopo lo scivolone contro i nerazzurri, si appresta a fare visita al pericolante Cagliari nella gara valevole per la 32esima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di sabato 9 aprile) con l'intento di raccogliere l'intera posta in palio per blindare il piazzamento Champions. Gli uomini di Allegri hanno infatti al momento cinque lunghezze di vantaggio sulla Roma di Mourinho, impegnata nel prossimo turno all'Olimpico contro la Salernitana.

La Vecchia Signora, tuttavia, dovrà fare i conti con la fame di punti dei sardi: i rossoblù, reduci da quattro ko consecutivi, si trovano al quartultimo posto della classifica, a +3 dalla zona retrocessione, e non possono permettersi passi falsi.

Cagliari-Juventus, le scelte di Mazzarri

Mazzarri, per la partita contro la Juventus, dovrà fare a meno dello squalificato Grassi, oltre che degli infortunati Strootman, Nandez e Ceppitelli. Il modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, con Keita, Pereiro e Pavoletti a contendersi una maglia in attacco al fianco di Joao Pedro. In mezzo al campo spazio per Deiola, Marin e Rog con Bellanova e Dalbert sulle corsie esterne, mentre in difesa ci saranno Goldaniga, Lovato e Altare. Cragno tra i pali.

Cagliari-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, già alle prese con gli stop di Chiesa, McKennie e Kaio Jorge, perde anche Locatelli, messo ko da un problema muscolare, e Morata e De Sciglio, fermati dal giudice sportivo. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Cuadrado, Dybala e Bernardeschi ad agire alle spalle dell'unica punta Dusan Vlahovic. A centrocampo il tandem Zakaria-Rabiot (panchina per Arthur), mentre in difesa tornerà Bonucci dal primo minuto a comporre la coppia centrale con De Ligt. I terzini saranno Danilo e Alex Sandro, in porta Szczesny.

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Marin, Rog, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri

Cagliari-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Cagliari-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.