Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: Kulusevski con CR7

Lasciarsi alle spalle l'amarezza per una precoce eliminazione europea. Questo l'obiettivo della Juventus che domenica 14 marzo, alle 18, farà visita al Cagliari nella gara valevole per la 27ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono chiamati al riscatto dopo la fuoriuscita dalla Champions League per mano del Porto e, in Sardegna, andranno a caccia dei tre punti per coltivare ancora speranze scudetto, con il primo posto occupato dall'Inter attualmente distante dieci lunghezze. I rossoblù, tuttavia, si presenteranno alla sfida forti di tre risultati utili consecutivi, che hanno permesso alla formazione di Semplici di abbandonare, almeno per il momento, la zona retrocessione.

Cagliari-Juventus, le scelte dei due allenatori

Il Cagliari scenderà il campo con il 3-5-2, con Simeone che sostituirà lo squalificato Pavoletti per far coppia in attacco con Joao Pedro. Sulle corsie esterne Zappa e Nandez (out per squalifica Lykogiannis), mentre in mezzo al campo agiranno Nainggolan, Marin e Duncan. In difesa Semplici dovrebbe affidarsi a Ceppitelli, Godin e Rugani.

Diversi dubbi di formazione dall'altra parte per Andrea Pirlo, che dovrebbe riproporre il 4-4-2. Tra i pali Buffon insidia Szczesny, mentre in difesa, dove si ferma Demiral, possibile turno di riposo per Cuadrado e Alex Sandro: pronti Danilo e Bernardeschi. A centrocampo McKennie e Chiesa sulle corsie esterne, mentre in mezzo Arthur, Rabiot e Ramsey si contendono due maglie. In attacco, infine, Kulusevski sembra al momento favorito su Morata per affiancare Cristiano Ronaldo.

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Marin, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Simeone. All. Semplici

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo