Cagliari - Lazio 0-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio supera per tre a zero in trasferta il Cagliari. La formazione di Sarri domina in lungo e largo la partita creando diverse palle gol senza mai rischiare. Lazio bella da vedere e letale in attacco, contro un Cagliari messo in difficoltà già nei minuti iniziali. I capitolini vanno in gol con Immobile su rigore e Luis Alberto nel primo tempo e con Felipe Anderson nella ripresa. Al di là del gol il mago biancoceleste è stato il migliore in campo con giocate di alta qualità. Unica pecca per la squadra di Sarri, l’espulsione di Marusic nel finale. Biancocelesti settimi in classifica a -1 dalla Roma.

Articolo su Roma Today

Il tabellino

Cagliari (3-5-2): Cragno 6,5; Lovato 5, Altare 5 (dal 57’ Carboni 5), Goldaniga 5 (dal 77’ Ceppitelli s.v.); Bellanova 5,5, Marin 5, Deiola 5 (dal 57’ Pavoletti 6), Grassi 5, Dalbert 5 (dal 77’ Zappa s.v.); Pereiro 5 (dal 67’ Baselli 6), Joao Pedro 5,5. All.: Mazzarri 5.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic 5, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Leiva, Luis Alberto 8 (dall’88’ Basic), Milinkovic; Felipe Anderson 7,5 (dall’84’ Romero s.v.), Immobile 7, Zaccagni 6 (dal 68’ Pedro 6). All.: Sarri 7.

Marcatori: 19’ rig. Immobile (L), 42’ Luis Alberto (L), 62’ Felipe Anderson (L).

Ammoniti: Altare (C), Lovato (C), Marin (C).

Espulsi: Marusic (L).

Arbitro: Maresca.

Cagliari - Lazio 0-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Cagliari - Lazio 0-3 giocata sabato 5 marzo sono disponibili su Sky Sport