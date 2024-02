Cagliari-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un Cagliari uscito ammaccato dalle ultime tre partite (con altrettante sconfitte e ben nove reti subite) prova a risollevarsi attendendo una Lazio con il pensiero rivolto all’imminente impegno di Champions contro il Bayern Monaco. Isolani attualmente al terzultimo posto, ed intenzionati ad interrompere la striscia negativa contro i biancocelesti: nessuna vittoria nelle ultime 17 sfide contro in Serie A, con tre pareggi e quattordici passi falsi. Tra le squadre di questo campionato, la Lazio è la formazione che attualmente i sardi non battono da più gare di fila nella massima serie. L’ultima affermazione risale al 19 maggio 2013, quando allo stadio Nereo Rocco di Trieste gli uomini dell’allora tecnico Pulga si imposero per 1-0 con la firma di Daniele Dessena. Dal canto suo la squadra di Sarri è alle prese con un’andatura claudicante in trasferta, con già sei sconfitte lontano dall’Olimpico, l’ultima delle quali sul campo dell’Atalanta che l’ha ulteriormente allontanata dalla zona Champions.

Cagliari-Lazio, le scelte di Ranieri

I principali dubbi riguardano l’utilizzo del modulo, con la probabile riproposizione della difesa a tre davanti a Scuffet tra i pali composta da Mina, Dossena e Wieteska. In un centrocampo a cinque le sicurezze sono costituite da Makoumbou, Prati e Nandez, con quest’ultimo impiegabile sia nel cuore della mediana con Zappa sul binario di destra, oppure da laterale con l’inserimento nel mezzo di Gaetano, mentre sulla fascia opposta si sistemerà uno tra Azzi ed Augello, con Obert terzo incomodo. Il tandem offensivo vede in corsa Lapadula, Luvumbo e Petagna per due maglie. Come opzione alternativa ci sarebbe il ricorso alla retroguardia a quattro, con il sacrificio di un centrale difensivo – e gli esterni a scalare sulla linea dei difensori – ma anche con l’innesto di Viola tra le linee. Restano sempre in dubbio Hatzidiakos e Sulemana, out Mancosu, Oristanio e Shomurodov, oltre a Rog che terminerà la stagione alla Dinamo Zagabria.

Cagliari-Lazio, le scelte di Sarri

Oltre a Rovella, appiedato dal giudice sportivo, il tecnico dei biancocelesti dovrà probabilmente fare i conti anche con l’assenza di Patric e con il forfait di Zaccagni: lo spagnolo potrebbe essere convocato nonostante qualche problema fisico, ma si va verso l’utilizzo dal 1’ di Romagnoli in coppia con Gila, favorito su Casale. La retroguardia a protezione di Provedel si completerà con Lazzari e Marusic, in vantaggio su Hysaj e Pellegrini. Nella zona nevralgica del campo prenderanno posto Guendouzi e Cataldi, insieme a Luis Alberto il quale è avanti nel ballottaggio con Vecino e Kamada, destinati alla panchina. In avanti Immobile si candida a guidare il tridente ed a staffettare con Castellanos, come esterni offensivi Isaksen e Felipe Anderson con l'alternativa costituita Pedro che reclama spazio.

Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Scuffet, Wieteska, Mina, Dossena, Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello, Luvumbo, Petagna. All. Ranieri

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Cagliari-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cagliari-Lazio, in programma sabato 10 febbraio alle ore 15 allo stadio Unipol Domus di Cagliari, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.