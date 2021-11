Cagliari, disastro Mazzarri: nuovo ribaltone in panchina?

Ancora una sconfitta, la terza consecutiva. Il Cagliari, nella dodicesima giornata di Serie A, è stato superato di fronte al proprio pubblico per 1-2 dall'Atalanta, incassando l'ottavo ko stagionale. Un rendimento disastroso, che ha fatto sprofondare i sardi all'ultimo posto solitario della classifica, a -3 dalla zona salvezza. E che adesso sta mettendo in forte dubbio la permanenza sulla panchina rossoblù di Walter Mazzarri, subentrato lo scorso 15 settembre all'esonerato Leonardo Semplici. Sì, perché malgrado le dichiarazioni della dirigenza, il destino del tecnico di San Vincenzo sembra appeso ad un filo.

Cagliari, Mazzarri a rischio esonero: idea Liverani

Mazzarri, da quando è arrivato sulla panchina del Cagliari, ha raccolto cinque punti in nove gare, frutto di una vittoria (quella per 3-1 contro la Sampdoria dello 17 ottobre), due pareggi (2-2 con la Lazio e 1-1 con il Venezia) e ben sei sconfitte. Non proprio quello che il club si aspettava da lui, chiamato in Sardegna per tirare fuori dalle sabbie mobili i rossoblù. La società, in questi giorni, si sarebbe così messa alla ricerca di un nuovo tecnico, che possa far finalmente svoltare la stagione di Joao Pedro e compagni. Il primo nome finito sulla lista era quello di Giuseppe Iachini, reduce dall'esperienza dalla Fiorentina, ma l'allenatore di Ascoli Piceno avrebbe già declinato l'offerta. In ballo, quindi, rimarrebbe Fabio Liverani, attualmente ai box dopo l'esperienza, poco felice, sulla panchina del Parma.