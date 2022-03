Cagliari - Milan 0-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Al Milan basta un gol in casa del Cagliari per portare a casa altri tre punti pesantissimi in chiave scudetto: i rossoneri allungano di nuovo in testa alla classifica: +3 sul Napoli, +6 sui cugini dell'Inter fermati in casa sul pari dalla Fiorentina (ma con una gara in meno). Pioli vince anche quando i big non brillano: la decide Bennacer con un super gol alla Unipol Domus dopo un quarto d'ora della ripresa.

Il gol

La squadra di Pioli la sblocca nel secondo tempo: il fraseggio ad alta qualità sulla trequarti tra Diaz e Messias che servono Giroud, il francese fa il pivot e mette sul sinistro di Bennacer una palla deliziosa calciata al volo dall'ex Empoli, che buca Cragno segnando un gran gol. Che vale una fetta di scudetto.

Nel finale il Milan potrebbe chiudere i conti negli spazi che si aprono davanti a Cragno, ma non ci riesce e alla fine rischia di subire il pareggio a tempo scaduto. Colpo di testa del solito Pavoletti, la palla schizza sul fondo bagnato dalla pioggia e sbatte sulla traversa, poi Maignan la blocca e fa respirare Pioli e i suoi.

Dopo il fischio finale, si scatena una mischia in mezzo al campo: la curva locale ricopre di fischi e insulti Maignan e Tomori che festeggiano la preziosa vittoria. Arbitri, commissari e dirigenti delle due squadre ci mettono un po' a riportare la calma e far rientrare le squadre negli spogliatoi.

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova (37' st Pereiro), Marin, Grassi (37' st Keita), Dalbert (30' st Zappa), Lykogiannis (23' st Deiola); Pavoletti, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Carboni, Ceppitelli, Obert, Kourfalidis, Ceter. Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias (33' st Saelemaekers), Diaz (27' st Krunic), Leao (27' st Rebic); Giroud (42' st Ibrahimovic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Tonali. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORE: 14' st Bennacer (M).

NOTE: Ammoniti: Bellanova (C). Recupero: 0' pt, 4' st.

Cagliari - Milan 0-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Cagliari - Milan 0-1 giocata sabato 19 marzo sono disponibili su Sky Sport