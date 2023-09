Cagliari-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Dare continuità alla vittoria ottenuta con il Verona. Questo l'obiettivo del Milan, che mercoledì 27 settembre, alle 20.45, farà visita al Cagliari nella gara valevole per la sesta giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i rossoneri, al momento al secondo posto della classifica con i loro 12 punti, andranno a caccia dell'intera posta in palio per rimanere in scia dell'Inter capolista, attualmente a +3 da Giroud e compagni. Situazione complicata invece per i sardi, ancora a secco di vittorie e con soli due punti all'attivo.

Cagliari-Milan, le scelte di Ranieri

Ranieri, per il match contro il Milan, potrebbe affidarsi al 4-4-2, con Wieteska a comporre la coppia centrale difensiva con Dossena e Zappa ed Obert sulle corsie esterne. In mezzo al cambo Sulemana e Makoumbou con Nandez a destra ed uno tra Augello e Jankto a sinistra, mentre in attacco Petagna è in vantaggio nel ballottaggio con Shomurodov per affiancare Luvumbo.

Cagliari-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dopo essersi affidato al 3-4-3 contro il Verona, potrebbe fare ritorno al 4-3-3, modulo impiegato nelle prime uscite stagionali. In attacco possibile turno di riposo per Giroud, con Jovic pronto a fare il suo debutto dal primo minuto: insieme al serbo Leao ed uno tra Pulisic e Chukwueze. In mezzo al campo, con Krunic costretto ai box per un problema muscolare, è ballottaggio a tre tra Pobega, Adli e Musah per affiancare Loftus-Cheek e Reijnders. In difesa rimane da valutare Calabria, con Florenzi quindi in pole position per completare il reparto Thiaw, Tomori ed Hernandez. In porta, infine, è recuperato Maignan, che potrebbe però non essere rischiato.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli

Cagliari-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cagliari-Milan, in programma mercoledì 27 settembre alle 18.30 all'Unipol Domus, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.