Cagliari-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della terza vittoria consecutiva. Il Milan, reduce dalle affermazioni con Napoli ed Empoli, cerca altri tre punti nella gara sul campo del Cagliari, in programma sabato 19 marzo alle 20.45 e valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri guidano al momento la classifica con i loro 63 punti, rispettivamente tre e quattro in più di Napoli e Inter (ma i nerazzurri hanno una gara in meno). Gli uomini di Pioli, quindi, cercano un nuovo successo contro i sardi per continuare a coltivare il sogno scudetto.

I rossoblù, dopo aver attraversato un ottimo momento di forma ad inizio 2022, sono invece reduci dalle sconfitte con Lazio e Spezia ed hanno bisogno di punti per non correre il rischio di essere acciuffati in classifica dal Venezia, formazione che attualmente occupa il terzultimo posto a quota 22, a -3 dagli uomini di Walter Mazzarri.

Cagliari-Milan, le scelte di Mazzarri

Mazzarri, per la gara contro il Milan, dovrà fare a meno degli infortunati Walukiewicz, Rog, Strootman e Nandez e dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2. In attacco certo del posto Joao Pedro, con Pereiro e Pavoletti a contendersi una maglia al suo fianco. In mezzo al campo dovrebbe esserci Baselli insieme a Marin e Grassi, con Dalbert e Bellanova sulle corsie esterne. In difesa Altare è in vantaggio su Carboni per completare il reparto con Lovato e Goldaniga. Cragno tra i pali.

Cagliari-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per la trasferta sul campo del Cagliari, è alle prese con il dubbio Tonali: il centrocampista ha la febbre e la sua presenza è al momento in bilico. Se l'ex Brescia non dovesse farcela, ci sarà spazio per Bennacer al fianco di Kessie nel 4-2-3-1 rossonero, con Messias (in vantaggio su Saelemaekers), Diaz e Leao sulla trequarti. Al centro dell'attacco serrato ballottaggio tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, con il tecnico che prenderà una decisione solamente a ridosso del match. In difesa, a protezione del portiere Maignan, ci saranno Calabria, Tomori, Kalulu ed Hernandez.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Cagliari-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Cagliari-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.