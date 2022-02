Napoli, gli esperimenti non pagano ma Spalletti aveva le spalle al muro

Stecca anche il Napoli, ma solo a metà. L’1-1 è un punto di valore contro un Cagliari che meritava di più, per stessa ammissione di Luciano Spalletti a fine gara. Niente aggancio alla vetta, ma tutto sommato è un punto guadagnato sull’Inter, mentre il Milan resta alla stessa distanza di ieri. Insomma niente salto in alto ma nella giornata in cui steccano tutti anche non perdere è comunque un risultato importante.

Spalletti e la difesa a tre: il Napoli non va

Il peccato originale della serata è stata la difesa a tre e il conseguente snaturamento del Napoli, bello ed efficace con il 4-2-3-1, e oggi apparso spaesato contro un Cagliari che andava a mille. Il 3-4-2-1 è stato un esperimento fallito, ma va detto che Spalletti non aveva molte altre alternative, anzi a ben vedere proprio non ne aveva.

Il Napoli si è presentato oggi senza esterni: Insigne, Lozano e Politano nemmeno convocati per infortunio, e Ounas reduce dallo stop per il Covid e i conseguenti esami al cuore per capire se i piccoli problemi registrati durante la Coppa D’Africa erano superati. Senza ali non si può giocare come vuole Spalletti che quindi ha provato a fare di necessità virtù schierando Elmas e Mertens alle spalle di Petagna, senza i risultati sperati.

Per fortuna che alla fine ci ha pensato Osimhen che nemmeno doveva giocarla questa partita. Il ginocchio era ancora gonfio, il rischio era quello di sovraccaricare i muscoli, ma il nigeriano non ha voluto mancare ed entrando dalla panchina ha tolto le castagne dal fuoco. Inutile dire che senza di lui è un altro Napoli, inutile dire che se le assenza continueranno a limitare le scelte di Spalletti vincere lo Scudetto diventerà davvero dura.