Cagliari - Napoli 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Napoli fallisce l'aggancio alla vetta, pareggiando per 1-1 a Cagliari. Gli azzurri incappano in una serata negativa, subendo il furore agonistico dei padroni di casa per tutti i 90 minuti. A salvare gli uomini di Spalletti dalla sconfitta è Osimhen, entrato nella ripresa al posto di Petagna, dopo che i sardi hanno fallito in più occasioni il gol del raddoppio. Un punto che alla fine è guadagnato per Koulibaly e compagni, in considerazione dell'evoluzione del match.

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno, Altare, Goldaniga, Lovato; Bellanova, Deiola, Grassi (30' st Marin), Baselli (37' st Zappa), Dalbert (50' st Lykogiannis); Pereiro (37' st Pavoletti), Joao Pedro. A disposizione: Radunovic, Ceppitelli, Aresti, Carboni, Tramoni, Obert, Gagliano, Keita Baldé. Allenatore: Mazzarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus (22' st Fabian Ruiz); Di Lorenzo (27' pt Malcuit; 38' st Zanoli), Demme (22' st Ounas), Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna (22' st Osimhen). A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Sozza.

MARCATORI: 13' st Pereiro (C), 42' st Osimhen (N).

NOTE: Ammoniti: Joao Pedro (C); Malcuit (N). Recupero: 4' pt, 5' st.

Cagliari - Napoli 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Cagliari - Napoli 1-1 giocata lunedì 21 febbraio sono disponibili su Sky Sport