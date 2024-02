Dove vedere Cagliari-Napoli in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

Vincere per rilanciarsi e provare a centrare gli obiettivi minimi stagionali. Domenica alle 15 Cagliari e Napoli si affrontano con le stesse ambizioni, ma portare a casa i tre punti per entrambe non sarà per niente facile visto lo stato di forma. Ranieri ha raccolto un solo punto con l'Udinese nelle ultime cinque giornate, una marcia che ha fatto scivolare i sardi al penultimo posto con 19 punti a meno dalla salvezza. Situazione difficile del Napoli che vedrà l'esordio in campionato di Calzona, tecnico che ha pareggiato con il Barcellona in Champions e ora si tuffa nella Serie A per provare a riagguantare il treno europeo distante sei punti.

Cagliari-Napoli, le scelte di Ranieri

Ranieri dovrebbe ripresentare il 4-3-1-2 in cui brilla il talento di Gaetano, ex di turno che ha iniziato alla grande la propria avventura in Sardegna con due gol nelle ultime due partite. Sarà lui a giocare alle spalle della coppia offensiva Luvumbo-Lapadula. In mediana recuperato Nandez, il sudamericano chiuderà il terzetto con Jankto e Makoumbou.

Cagliari-Napoli, le scelte di Calzona

Calzona non si scosterà dal 4-3-3 con Osimhen al centro dell'attacco, il nigeriano è recuperato e dovrà essere l'uomo in più del finale di stagione. Il tecnico si aspetta segnali da Kvaratskhelia, il georgiano giocherà a sinistra mentre a destra dovrebbe farcela Politano. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con Zielinski favorito su Traorè. In difesa possibile nuova occasione per Natan, a destra gioca Mazzocchi vista la squalifica di Di Lorenzo.

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano, Luvumbo; Lapadula

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Dove vedere Cagliari-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida di sabato alle 15 tra Cagliari e Napoli sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da Dazn attraverso il proprio sito ufficiale e la App. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, il commento tecnico sarà di Emanuele Giaccherini.