Cagliari-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Caccia grossa ai tre punti per Cagliari e Napoli che si sfidano lunedì alle 19. Gli azzurri possono approfittare della doppia battuta d’arresto delle milanesi per tornare in testa al campionato, anche se va ricordato che l’Inter ha una gara ancora da recuperare. Spalletti sogna così il sorpasso ma non sarà facile perché i sardi sono a quota 21 punti e solo con una vittoria possono ambire a salire in classifica e uscire dalla zona retrocessione.

Cagliari-Napoli: le scelte di Mazzarri

Mazzarri si presenterà con il solito 3-5-2 con una coppia gol di tutto rispetto davanti. Joao Pedro e Pavoletti sono le carte in più per tentare di acciuffare la salvezza. Pochi i dubbi di formazione, in difesa Goldaniga e Ceppitelli sono sicuri del posto mentre Altare è in ballottaggio con Obert, mancherà all’appello Lovato. Già deciso il cuore della mediana con Dalbert, Marin e Grassi, sugli esterni, con Nandez ancora out, spazio a Bellanova e Lykogiannis oppure in alternativa a Baselli.

Cagliari-Napoli: le scelte di Spalletti

Il Napoli arriva al match in piena emergenza soprattutto in attacco. Nell’ultimo allenamento si è fermato Insigne, non recupera nemmeno Politano, mentre Lozano è ancora alle prese con la lussazione alla spalla. Così alle spalle di Osimhen, anche lui non al meglio ma favorito su Mertens, giocheranno gli unici esterni rimasti, Elmas e Ounas, con Zielinski al centro. Difficoltà anche in mediana, Anguissa e Lobotka sono ai box fino al big match con il Milan, maglia da titolare quindi per Demme e Fabian Ruiz, colpito duro a Barcellona ma arruolato per la rincorsa Scudetto. L’unica reparto al completo sarà la difesa che tornerà ad essere quella titolare con Koulibaly e Rrhamani in mezzo davanti ad Ospina.

Cagliari-Napoli: le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2) Cragno, Goldaniga, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rraahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Ounas, Zielinksi, Elmas; Osimhen.

Cagliari-Napoli in diretta tv e in streaming

A trasmettere la gara sarà solamente DAZN. La piattaforma èè visibile tramite App in streaming su tutti i dispotivi abilitati, mentre peer Pc e notebook ci sarà la possibilità di collegarsi anche al sito ufficiale. La telecronaca della gara sarà affidata ad Edoardo Testoni con il commento tecnico di Marco Parolo.