Napoli, verso il Cagliari: Fabian Ruiz c’è, Politano ci prova

Entra sempre più nel vivo la stagione del Napoli. Il pareggio di Barcellona è stata l'ennesima iniezione di fiducia ad un squadra che adesso punta la testa della classifica in serie A. Lunedì c'è il Cagliari, cliente pericoloso perchè affamato si punti salvezza, ma da battere se si vuole tenere il passo delle milanesi nella lotta Scudetto. A Castelvolturno la testa è tutta concentrata sul match di lunedì sera, solo al fischio finale si inizierà a pensare al Barcellona che arriverà al Maradona giovedì.

Infortuni Napoli, le ultime in vista del Cagliari

Niente turnover in vista anche perché la rosa non sarà completa per il match in Sardegna. Non ci sarà infatti Zambo Anguissa reduce da un problema muscolare accusato giovedì e fuori dai giochi per la prossima gara e da valutare anche per il match con il Maradona. Insieme a lui in mediana poche chance di vedere in campo anche Lobotka, per fortuna di Spalletti c’è almeno una buona notizia in mediana dove ci sarà Fabian Ruiz colpito duro con i blaugrana alla testa ma già recuperato.

Proverà a tornare in tempo anche Politano, out da un paio di settimane per un problema muscolare, Nulla di grave e infatti il giocatore sta stringendo i denti e proverà ad essere almeno in panchina, più difficile vederlo titolare, al suo posto infatti giocherà Elmas visto che anche Lozano è ai box per la lussazione alla spalla. Per il resto l’undici sarà quello titolare, con Ospina che vince il ballottaggio con Meret in porta e Osimhen in vantaggio su Mertens in attacco. Sugli esterni in difesa dovrebbero tornare i titolari Mario Rui e Di Lorenzo, torna in panchina Juan Jesus, al centro infatti quando stanno bene Rrhamani e Koulibaly sono imprescindibili.