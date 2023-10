Cagliari-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

E’ una Roma che punta alla prima vittoria esterna in campionato quella che scenderà in campo a Cagliari nell’ottava gara del torneo di Serie A. Appena un punto (preso a Torino) in tre trasferte per i giallorossi, che sono invece partiti col piede giusto in Europa grazie alla doppia affermazione contro Sheriff e Genk. Decisamente deficitario, invece, l’inizio di stagione per la squadra isolana, che dopo aver passato il primo turno di Coppa Italia tra le mura amiche sconfiggendo il Palermo, ha perso cinque delle sette partite finora giocate in campionato e staziona in fondo alla graduatoria, con appena due lunghezze all’attivo frutto dei pareggi contro Torino ed Udinese. I rossoblù sono l’unica squadra, con Salernitana ed Udinese, a non aver ancora festeggiato un’affermazione in Serie A, ed hanno fatto registrare la peggior partenza della loro storia nel massimo campionato. Bilancio recente decisamente favorevole alla Roma, che negli ultimi sedici incroci si è imposta undici volte, perdendo solamente a primavera 2021, k.o. che rappresenta anche l’unica battuta d’arresto nelle ultime nove sfide giocate a Cagliari.

Cagliari-Roma, le scelte di Ranieri

Toccherà a Scuffet difendere la porta rossoblù: questo, in sintesi, è quanto emerso dalla conferenza stampa pre-match. Il portiere friulano sarà protetto da una difesa a tre formata da Dossena, Hatzidiakos e Wieteska, con l’ultimo il quale potrebbe però essere scalzato da Obert. Più incertezza a centrocampo: ci sarà Makoumbou, e la coppia Prati-Sulemana sembra in vantaggio su Deiola-Nandez, con il secondo che però potrebbe spostarsi sulla fascia destra spingendo Zappa in panchina, mentre la corsia opposta sarà di competenza di Augello. Dubbi anche in attacco, dove si dovrebbero sistemare Petagna con Oristanio in appoggio, ma Pavoletti e Shomurodov non sembrano tagliati fuori dalla corsa per una maglia da titolare. In ripresa Luvumbo, che ha smaltito l’affaticamento muscolare e dovrebbe essere almeno tra i convocati, mentre Jankto che si è riaggregato al gruppo e potrebbe anche essere utilizzato in corso d’opera.

Cagliari-Roma, le scelte di Mourinho

Lo stop di Pellegrini riduce ulteriormente le alternative a disposizione del tecnico giallorosso a centrocampo (mancherà ancora Renato Sanches), come del resto in una difesa che sarà ancora diretta da Cristante con Mancini e Ndicka ai lati, anche se – pur non commettendo l’errore di abbreviare troppo i tempi al fine di evitare ricadute – si spera ancora in un recupero flash di uno tra Smalling e Llorente. In mediana dovrebbero prendere posto Paredes, Bove ed Aouar, mentre sulle fasce agiranno Kristensen a destra e uno tra Spinazzola e Zalewski sul binario mancino. Probabile in avanti l’impiego di Dybala dal 1’, possibile staffetta tra Lukaku e Belotti, ma non è da scartare l’ipotesi El Shaarawy schierato tra le linee col sacrificio di un uomo a centrocampo. Tra i pali, torna Rui Patricio.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Radunovic, Hatzidiakos, Dossena, Wieteska, Nandez, Sulemana, Makoumbou, Prati, Augello, Oristanio, Petagna. All. Ranieri

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ndicka, Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola, Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Cagliari-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cagliari-Roma, in programma domenica 8 ottobre alle ore 18 allo stadio “Unipol Domus” di Cagliari, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.