Cagliari-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Forte dell’ultimo precedente favorevole negli scontri diretti contro i giallorossi, il Cagliari prova contro la Roma a risollevarsi ed invertire un preoccupante trend negativo: solo nella stagione 2017/2018, esaminando gli ultimi quindici tornei disputati in serie A, la formazione sarda aveva conquistato appena sei punti nelle prime nove uscite. Per riuscire nell’impresa i rossoblu si affideranno soprattutto alla vena realizzativa di João Pedro (che ha già colpito la Roma sei volte, solo con la Samp – sette centri – ha fatto meglio) e Keita Baldé, il quale ha nel suo “curriculum” anche una doppietta timbrata contro i capitolini. La Roma, reduce dal pareggio dell’Olimpico contro la capolista Napoli, cerca invece di interrompere la striscia negativa in trasferta dopo i passi falsi contro Verona, Lazio e Juventus: nell’anno solare sono già dieci i passi falsi esterni su sedici match, solo nel 1961 – undici sconfitte – il bilancio era stato peggiore.

Cagliari-Roma, le scelte di Mazzarri

L’allenatore dei sardi attenderà la rifinitura per dare sembianze più definite alla formazione da schierare. Dubbi legati perlopiù alle condizioni di Caceres (problemi alla caviglia) ed alle noie muscolari che affliggono Nandez e Strootman. In caso di forfait, il probabile rientro di Godin potrebbe suggerire una difesa a tre formata dall’uruguaiano, Carboni e Ceppitelli, sulle corsie esterne agirebbero quindi Zappa ed a sinistra Lykogiannis, con il cuore della mediana formato da Grassi, Marin e Deiola più accentrato. Davanti Keita e João Pedro, con Pavoletti a caccia di una chance.

Cagliari-Roma, le scelte di Mourinho

Mourinho ha già annunciato nel corso della conferenza stampa post Roma-Napoli che non opererà avvicendamenti nell’undici che scenderà in campo all’Unipol Domus. Salvo problematiche fisiche last-minute e sorprese, spazio quindi a Rui Patricio tra i pali, linea difensiva a quattro con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina, in mediana Cristante e Veretout, sulla tre quarti Pellegrini, Zaniolo e Mkhitaryan, in avanti Abraham. Unica variazione sul tema il possibile impiego di Calafiori nella corsia difensiva mancina, con El Shaarawy e Shomurodov come alternative a partita in corso.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno, Godin, Ceppitelli, Carboni, Zappa, Pereiro, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis, Keita, João Pedro. All. Mazzarri

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Cagliari-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.