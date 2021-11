Cagliari - Salernitana 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Pavoletti spegne le candeline segnando e spaventa la Salernitana. Ma la squadra di Colantuono con orgoglio riaccende la luce con il guizzo di Bonazzoli al 90'. Il gesto della mitragliatrice, l'esultanza sotto il settore ospiti, il "castigo" inflitto a Mazzarri, il suo ex allenatore, il digiuno in zona offensiva che durava dal 26 ottobre: serata speciale per Bonazzoli, che continua a far sperare la Salernitana. Per oltre un'ora, la sfida dell'Arechi aveva regalato solo sbadigli. Poi il finale pirotecnico.

Articolo su Salerno Today

Il tabellino

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova (31’ st Lykogiannis); Nandez, Marin; Grassi (1’ st Strootman), Dalbert 5 (15’ st Pavoletti); Keita Balde (38’ st Deiola); Joao Pedro. A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Pereiro, Oliva, Zappa, Ceter Valencia, Obert. All.: Mazzarri.

Salernitana (4-3-3): Belec; Veseli 6, Gyomber, Gagliolo, Ranieri (40’ st Vergani); L. Coulibaly, Di Tacchio (40’ Kechrida), Obi (40’ st Capezzi); Bonazzoli, Djuric (35’ st Simy), Gondo (40’ Zortea). A disp.: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bogdan, Delli Carri. All.: Colantuono.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 28’ st Pavoletti (C), 90' Bonazzoli (S).

Ammoniti: Grassi, Dalbert, Pavoletti (C), Veseli (S).

Cagliari - Salernitana 1-1: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Cagliari - Salernitana 1-1 giocata venerdì 26 novembre sono disponibili su Sky Sport