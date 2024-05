Cagliari, i possibili sostituti di Ranieri

Questa sera Cagliari-Fiorentina sarà l'ultima volta di Claudio Ranieri sulla panchina dei sardi, forse in assoluto l'ultima volta da allenatore di Sir Claudio. Un intero popolo si stringerà attorno all'uomo che prima ha fatto grande il club sardo con la doppia promozione dalla C alla A e poi è tornato compiendo altre due imprese storiche, la rimonta verso il massimo campionato dell'anno scorso e la salvezza di questa stagione. Ranieri lascia un'eredità pesante non solo in termini di risultati, ma anche di connessione con la gente e con i giocatori che lo hanno trattenuto con le unghie e con denti nei giorni bui di un possibile addio a campionato in corso.

Chi sarà l'allenatore del Cagliari dopo Ranieri?

Ora è il momento di pensare al futuro, e sulla lista del Cagliari ci sono almeno tre nomi per la panchina. Il primo è Luca Gotti che è riuscito a salvare un Lecce in piena crisi dopo la gestione D'Aversa, il tecnico ex Udinese ha portato i salentini fuori dalla zona calda dopo un mese e mezzo circa dal suo arrivo non sbagliando gli scontri diretti. In Puglia lo vorrebbero trattenere, chissà che se i sardi proveranno ad inserirsi.

Piace e non poco anche Marco Baroni che dopo aver salvato il Lecce l'anno scorso con la squadra più giovane e il monte stipendi più basso del campionato, si è ripetuto a Verona con lo sprint da gennaio in poi, quando la società gli aveva venduto più di 10 giocatori compresi tutti i big. Con l'Hellas ha un contratto fino al 2025 ma chiederà garanzie e se non le avrà lascerà il Veneto, come già successo l'anno scorso a Lecce.

Più defilato al momento il profilo di Dionisi, brillante condottiero dell'Empoli e poi catapultato a Sassuolo dove ha fatto bene il primo anno mentre nel secondo è stato uno degli artefici del disastro che ha portato alla retrocessione dei neroverdi. Il Cagliari potrebbe pensarci, ma al momento non è la prima opzione per il dopo Ranieri.