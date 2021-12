Cagliari - Torino 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Nel posticipo di serie A valido per la 16esima giornata, il Torino porta a casa un punto dalla trasferta di Cagliari: 1-1 grazie all'autorete di Carboni nel primo tempo e la meravigliosa rovesciata di Joao Pedro nella ripresa. Al 31' il Toro passa a sorpresa in vantaggio: tiro dalla distanza di Pobega, Cragno non trattiene e Carboni, nel tentativo di anticipare Sanabria, insacca nella sua porta. Il Cagliari trova il pari all'8' della ripresa con Joao Pedro: rovesciata su assist di Bellanova.

Articolo su Torino Today

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli (33' st Godin), Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi (33' st Pereiro), Dalbert (43' st Zappa); Joao Pedro, Keita Balde (18' st Pavoletti). A disposizione: Aresti, Radunovic, Deiola, Altare, Oliva, Lykogiannis, Ceter. Allenatore: Mazzarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno (21' st Rodriguez); Vojvoda, Lukic, Pobega (1' st Baselli), Aina (42' st Ansaldi); Brekalo (11' st Praet), Pjaca; Sanabria (11' st Zaza). A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Warming, Rincon. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Massimi.

MARCATORI: 31' pt aut. Carboni (T), 8' st Joao Pedro (C).

NOTE: Ammoniti: Dalbert, Caceres (C); Pobega, Lukic, Buongiorno, Zima (T). Recupero: 1' pt, 4' st.

Cagliari - Torino 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Cagliari - Torino 1-1 giocata lunedì 6 dicembre sono disponibili su Sky Sport