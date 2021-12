Cagliari - Udinese 0-4: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Per capire che aria tiri a Cagliari basta ascoltare le parole del ds Capozucca nel post partita: "Alcuni giocatori sono indegni di indossare questa maglia. Per qualcuno questa è stata l'ultima partita con noi...". Aria pesantissima dopo il duro ko casalingo contro l'Udinese (0-4), in cui la squadra di Mazzarri, che adesso rischia l'esonero avendo una media punti da B (ma la società ieri gli ha ribadito la fiducia, almeno formalmente, nel post partita), è stata in partita non più di dieci minuti, subendo il vantaggio friulano addirittura al 4': Godin regala il palloni agli avversari davanti alla propria area, Makengo non deve far altro che calciare e battere Cragno non può arrivare.

Il primo tempo scorre via veloce senza azioni degne di nota dei sardi. L'Udinese gestisce bene e prima dell'intervallo raddoppia. Punizione dal limite affidata a Deulofeu che calcia "alla Pirlo": Cragno immobile può solo osservare la palla che entra in rete.

La ripresa diventa una vetta da scalare per il Cagliari, che rientra con un triplo cambio di Mazzarri, ma nulla cambia nella sostanza. Passano solo 5 minuti e Molina fa tris: fallo laterale per l'Udinese in attacco, palla all'argentino al limite dell’aerea e botta al volo che s'infila nell'angolino.

Piove sul bagnato per Mazzarri che, oltre ad avere Nandez acciaccato fin dal primo tempo, perde Marin per doppio giallo al 20'. E l'Udinese infierisce: angolo corto, Makengo e Deulofeu dialogano e lo spagnolo calcia a giro mettendo la palla sotto l’incrocio. Festa bianconera e prima vittoria da allenatore in serie A per Cioffi, che in due gare porta 4 punti in dote al club di Pozzo.

Il tabellino

Marcatori: 4' p.t Makengo (U), 44' p.t. Deulofeu (U); 5' s.t Molina (U), 25' s.t Deulofeu (U).



Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (25' s.t Zappa), Godin, Carboni (1' s.t Caceres); Bellanova, Nandez (1' s.t Keita Balde), Grassi, Marin, Dalbert (1' s.t Lykogiannis); Joao Pedro, Pavoletti (25' s.t Deiola). All. Mazzarri.



Udinese (3-5-2): Silvestri; Samir, Nuytinck, Becao; Udogie (35' s.t Zeegelar), Walace, Arslan (30' s.t Jajalo), Makengo, Molina (35' s.t Soppy); Deulofeu (30' s.t Pussetto), Beto (42' s.t Samardzic). All. Cioffi.



Arbitro: Maresca di Napoli.



Ammoniti: 39' p.t Marin (C), 43' p.t Dalbert (C), 25' s.t Deulofeu (U), 26' s.t Bellanova (C), 39' s.t Becao (U). Espulsi: 21' s.t Marin (C).

Cagliari - Udinese 0-4: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Cagliari - Udinese 0-4 giocata sabato 18 dicembre sono disponibili su Sky Sport