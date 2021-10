Il Venezia riprende il Cagliari: 1 a 1, Busio pareggia nel recupero

usio la rete che gela il Cagliari nel finale e permette al Venezia, in quello che si può definire un vero e proprio incontro-salvezza, di riprendere meritatamente il match e chiudere sull'1-1.

La partita

Una partenza lampo quella dei sardi che, una volta prese le misure dell'avversario, vanno in gol al 19' con Keita, bravo a finalizzare di testa un cross dei compagni su contropiede. Il Venezia, che fino a quel momento era sembrato comunque attivo, riesce ad avere con Johnsen una chance importante: Cragno bravo a respingere. Nel finale di primo tempo per i rossoblu altra buona occasione con Marin che, dopo un'incursione, scheggia il palo. Gli arancioneroverdi non demordono e perseguono con l'affacciarsi in avanti anche nella ripresa: ancora Johnsen il più pericoloso dei suoi in fase finalizzativa, ma senza fortuna. Un forcing quello dei lagunari che non si interrompe fino al 92' quando, finalmente, il Venezia vede concretizzarsi lo sforzo di gioco profuso: Forte prolunga per Heymans che serve Busio. Destro deviato da Caceres, palla in rete per la gioia di mister Zanetti che esulta come non mai per un punto, indubbiamente, meritato.

Articolo da Venezia Today: https://www.veneziatoday.it/sport/calcio/cagliari-venezia-risultato-partita-1-ottobre-2021.html

Cagliari-Venezia 1-1

Reti: 19' p.t Keita Baldé (C) 45' s.t + 2 Busio (V)



Assist: 19' p.t Caceres(C), 45' s.t + 2 Heymans (V)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni (41' s.t Altare); Nandez, Marin, Strootman (41' s.t Grassi), Deiola (27' s.t Zappa), Lykogiannis; Joao Pedro, Keita Baldè (20' s.t Pavoletti) All. Mazzarri



Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Ceccaroni, Svoboda, Mazzocchi; Kiyine (1' s.t Crngoj), Ampadu (9' s.t Vacca), Busio; Aramu (32' Heymans), Okereke (1' s.t Henry), Johnsen (35' Forte). All. Zanetti



Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo



Ammoniti: 22' p.t Nandez (C), 23' p.t Ceccaroni (V), 30' p.t Kiyine (V), 5' s.t Strootman (C), 7' s.t Ampadu (V), 23' s.t Johnsen (V), 25' s.t Aramu (V)